За "порнографічний або непристойний" матеріал: зі шкільних бібліотек штату Юта вилучать книжки Джуді Блум і Маргарет Етвуд

Про це пише The Guardian.

Влада штату Юта, США, наказала вилучити 13 книжок семи авторів, шість із яких жінки, з класів і бібліотек державних шкіл. До переліку потрапили твори Маргарет Етвуд, Джуді Блум, Рупі Каур і Сари Джей Маас.

Така заборона стала наслідком закону, який набув чинності з 1 липня. Закон вимагає, щоб усі школи штату вилучили книжку, якщо чиновники щонайменше трьох шкільних округів визначили, що вона містить "об'єктивно чутливий контент". У штаті Юта загалом 41 державний шкільний округ. На думку PEN America, список, "ймовірно, буде оновлюватися, коли більше книжок почне відповідати критеріям закону".

Під дію закону підпадають тексти, які зображують або описують секс чи наготу, а також не мають "серйозної цінності" для неповнолітніх.

Список заборонених книжок виглядає наступним чином:

"Двір шипів і троянд", "Двір холоду і зоряного сяйва", "Двір мороку і гніву", "Двір срібного полум'я", "Двір крил і руїн" і Empire of Storms Сари Маас

"З чого зроблені дівчата" Елани Арнольд

"Молоко і мед" Рупі Каур

"Назавжди" Джуді Блум

Tilt та Fallout (Crank, Book 3) Еллен Гопкінс

"Орикс і Деркач" Маргарет Етвуд

Blankets Крейга Томпсона.

За словами Джонатана Фрідмана з PEN America, який керує програмою Freedom to Read, це перший випадок, коли штат заборонив низку книжок.

В інструкціях щодо виконання закону йдеться про те, що заборонені матеріали мають бути "утилізовані на законних підставах" і "не можуть бути продані чи подаровані".

Директорка програми PEN America Freedom to Read Кейсі Міхан сказала, що такі розпливчасті вказівки "безсумнівно призведуть до смітників, повних книжок, якими могли б насолоджуватися читачі". І хоча політики не закликають до спалення книг, ефект такий само: "сигнал, що деякі книжки надто небезпечні".



