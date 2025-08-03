Загублену картину Сальвадора Далі, куплену за €173 на гаражному розпродажі, продадуть на аукціоні за понад €30 тисяч
У Британії знайшли загублену акварель Сальвадора Далі — її придбали за 173 євро на гаражному розпродажі, а тепер готують до аукціону з попередньою оцінкою в понад 30 тис. євро
Про це пише EuroNews.
Йдеться про роботу під назвою Vecchio Sultano (1966), яка входила до втраченої серії ілюстрацій до "Тисячі й однієї ночі". Її виявив антиквар у Кембриджі на гаражному розпродажі.
Акварель розміром 38 на 28 см виконана фарбами та фломастером. На ній зображено східного султана у тюрбані, оздобленому коштовностями. Хоча робота стилістично відрізняється від характерних для Далі сюрреалістичних композицій, її справжність підтвердив провідний експерт з творчості художника Ніколя Дешарн.
Походження картини сягає 1963 року, коли заможні італійські меценати Джузеппе та Мара Альбаретто замовили Далі ілюстрації до Біблії.
"Схоже, Далі був зачарований мавританською культурою і вважав себе нащадком мавританців, - заявила Габріель Дауні, співробітниця Cheffins. - Хоча роботи Далі часто є одними з найбільш впізнаваних, це незвичайний твір, який показує іншу сторону його творчості, коли він працював з аквареллю".
Хоча художник спершу обіцяв створити 500 ілюстрацій, завершив лише 100. Частину з них планувало видати видавництво Rizzoli, проте більшість робіт згодом було втрачено або знищено.
Акварель буде виставлена на аукціоні Cheffins’ Art and Design Sale в Кембриджі 23 жовтня.
- Одну з найдавніших картин відомого англійського художника Вільяма Тернера "Піднесення шквалу, Гарячі джерела", яку він написав у 17 років, виявили через 150 років.
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