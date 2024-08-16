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Головна Культура Завдав збитків кіно- та музичній індустрії на понад $500 млн: засновника файлообмінника Кіма Доткома екстрадують до США

Завдав збитків кіно- та музичній індустрії на понад $500 млн: засновника файлообмінника Кіма Доткома екстрадують до США

Дар'я Тарасова
16 серпня, 2024 п'ятниця
17:00
Культура Кім Дотком

Кіма Доткома, засновника файлообмінника Megaupload, на якому користувачі ділились піратськими музикою і фільмами, екстрадують з Нової Зеландії до США

Зміст

Про це пише BBC.

Німецько-фінський підприємець Кім Дотком, якого називають обличчям інтернет-піратства, програв довгу боротьбу в суді за те, щоб уникнути екстрадиції з Нової Зеландії до Сполучених Штатів. Речник міністра юстиції Нової Зеландії Пола Голдсміта заявив, що він підписав 15 серпня наказ про екстрадицію Доткома.

Влада США наголошує, що він заробив свій стан завдяки цифровому піратству на файлообмінному сервісі Megaupload, який Дотком заснував у 2005 році. Дотком запевняє, що він не контролював те, що користувачі завантажували на Megaupload.

Він назвав себе "борцем за свободу Інтернету". Дотком був заарештований 19 січня 2012 року в Новій Зеландії за запитом ФБР, але 22 лютого 2012 відпущений під заставу. Відтоді він подав кілька марних апеляцій проти екстрадиції в судах Нової Зеландії.

Проти Доткома в США висувають кілька кримінальних звинувачень, зокрема у порушенні авторських прав, відмиванні грошей і рекеті. Він може отримати великий термін ув'язнення, якщо його визнають винним.

Влада США стверджує, що Дотком і троє інших керівників Megaupload завдали кіностудіям і музичним продюсерам збитків на суму понад $500 млн.

На піку свого розвитку Megaupload був 13-м за популярністю ресурсом в Інтернеті, на нього припадало 4% усього онлайн-трафіку в усьому світі. Дотком заробив мільйони доларів на продажу реклами та преміальних підписок.

Користувачі часто ділилися піратськими фільмами та музикою на Megaupload.

"Слухняна американська колонія в південній частині Тихого океану щойно вирішила екстрадувати мене за те, що користувачі завантажили в Megaupload", - прокоментував він рішення у соцмережах.

Теги:
Світ
Кіно
Кримінал
музика
США
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