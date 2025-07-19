"Зеленський вважає, що знає, як має виглядати спеціаліст": Портников про непризначення нового міністра культури

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"У нас було взагалі, можна сказати, навіть чотири, якщо врахувати роботу пана Карандєєва, який виконував обов'язки міністра культури, але за своїм функціоналом і активністю був повноцінним міністром. Це вже чотири міністри культури: Бородянський, Ткаченко, Карандеєв і Точицький, які були за часи Зеленського. Але я можу пояснити чому. Ким працював Зеленський до того, як український народ обрав його очільником української держави? Він працював в галузі культури", - заявив він.

На думку журналісти, він може чогось не розуміти в енергетиці.

"Тому, що він ніколи не знав про її існування до обрання президентом. Він нічого не міг знати про дипломатію, тому що він взагалі міг не знати, що існує Міністерство закордонних справ,. Він про це нічого не знав. Але ж про культуру то він знає. І він принаймні вважає, що ви можете мені казати, що я ні в чому не розбираюся. В економіці не розбираюся. В закордонних справах не розбираюся, але ж в культурі я розбираюся. Тому що прискіпливий президент до цієї посади. Він шукає спеціаліста, тому що він вважає, що він знає, як має виглядати спеціаліст з питань культури. І тому це так важко знайти", - сказав Портников.

Він нагадав, що люди, які були першими двома міністрами культури, вони були телевізійними менеджерами.

"Тому що Зеленський телевізійний менеджер. Він колишній генеральний директор Інтеру, він очільник телевізійної студії, він телевізійний менеджер. Це його функціонал. Він одного телевізійного менеджера призначив - йому не сподобалося, менеджеру не сподобалося. Другого телевізійного менеджера призначив - йому не сподобалося, менеджеру не сподобалося. Потім міністерство очолив кадровий працівник Міністерства культури. Карандєєв - був очевидний спеціаліст саме з цих питань. Але Зеленському - це теж не сподобалося, тому що, можливо, там занадто спеціаліст. Це теж дратує. Якщо я не спеціаліст, а хтось інший спеціаліст - це дратує. Я думаю, що його взагалі багато людей дратують. Ну, це нормально. Які питання?", - зазначив журналіст.

Тому, на його думку, спробували, дипломата призначити в Міністерство культури, тому що це Міністерство стратегічних комунікацій.

"Точицький - досвідчений дипломат, він багато працював в здебільшого в галузі міжнародних ініціатив і абсолютно майстерно, до речі, запроваджує їх в життя. У нього там були конфлікти з творчою громадськістю з якихось інших питань, але у своїй, я б сказав, професійній царині, тому що він в цьому розбирається, він багато чого досяг. Я думаю, що якби його не було в Міністерстві культури, це Міністерство цим займалося б ще 20 років поспіль. Якимось такими міжнародними ініціативами", - додав Портников.

Журналіст вважає, що це знову таки не те, чого хотів би президент від Міністерства культури.

"А чого хотів би президент від Міністерства культури? Я не знаю, а президент знає. Але не може якось це втілити в життя шляхом кадрових рішень. Телевізійні менеджери не підійшли. Спеціаліст з культурної політики не підійшов. Дипломат теж якось не дуже підійшов. Зараз подивимося, хто підійде. Це і буде відповіддю на питання, як собі президент в цій ситуації уявляє собі культурну політику. Я не знаю, в мене немає відповіді на це питання", - підсумував він.