"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова
Український рок-гурт із Харкова "Жадан і Собаки" 23 серпня презентував новий альбом, який описав як "чесний, злий і максимально приватний"
Про це повідомив Сергій Жадан в instagram.
23 серпня, у День Харкова, День Державного прапора України та 50-річний ювілей військовослужбовця, поета й соліста гурту "Жадан і Собаки" Сергія Жадана музиканти представили нову платівку. До альбому "Злий" увійшло 8 композицій.
"Завжди хотілося грати саме таку музику - чесну, злу і максимально приватну. Іноді виходило, іноді - не дуже. «Злий» створювався і писався навесні, коли все видавалося химерним і можливим. Вийшов такий собі щоденник людини, яка добре знає, в якій кишені в неї Біблія, а в якій - віскі", - поділився Сергій Жадан.
Він також назвав цей альбом найкращим у дискографії гурту. Прослухати альбом можна за посиланням.
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