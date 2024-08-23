"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова

Про це повідомив Сергій Жадан в instagram.

23 серпня, у День Харкова, День Державного прапора України та 50-річний ювілей військовослужбовця, поета й соліста гурту "Жадан і Собаки" Сергія Жадана музиканти представили нову платівку. До альбому "Злий" увійшло 8 композицій.

"Завжди хотілося грати саме таку музику - чесну, злу і максимально приватну. Іноді виходило, іноді - не дуже. «Злий» створювався і писався навесні, коли все видавалося химерним і можливим. Вийшов такий собі щоденник людини, яка добре знає, в якій кишені в неї Біблія, а в якій - віскі", - поділився Сергій Жадан.

Він також назвав цей альбом найкращим у дискографії гурту. Прослухати альбом можна за посиланням.



