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Головна Культура "Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова

"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова

Дар'я Тарасова
23 серпня, 2024 п'ятниця
10:52
Культура "Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий"

Український рок-гурт із Харкова "Жадан і Собаки" 23 серпня презентував новий альбом, який описав як "чесний, злий і максимально приватний"

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Про це повідомив Сергій Жадан в instagram.

23 серпня, у День Харкова, День Державного прапора України та 50-річний ювілей військовослужбовця, поета й соліста гурту "Жадан і Собаки" Сергія Жадана музиканти представили нову платівку. До альбому "Злий" увійшло 8 композицій.

"Завжди хотілося грати саме таку музику - чесну, злу і максимально приватну. Іноді виходило, іноді - не дуже. «Злий» створювався і писався навесні, коли все видавалося химерним і можливим. Вийшов такий собі щоденник людини, яка добре знає, в якій кишені в неї Біблія, а в якій - віскі", - поділився Сергій Жадан.

Він також назвав цей альбом найкращим у дискографії гурту. Прослухати альбом можна за посиланням.


 

Теги:
музика
Сергій Жадан
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