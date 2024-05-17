Журналістка телеканалу "Еспресо" розповіла, що з'явиться на місці знесеного "храму-МАФу" в центрі Києва

Про це сказала журналістка Тетяна Голунова в етері телеканалу "Еспресо".

"У Києві цієї ночі знесли "храм-МАФ", який незаконно побудувала релігійна громада Церкви Московського Патріархату на території Національного музею історії України. Від цієї незаконної будівлі залишилося лише каміння. За документами - це були три кіоски по 20 квадратних метрів, тому їх і називали "храм-МАФ", - пояснила Голунова.

За словами журналістки, зведення "храму-МАФу" відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження.

"В лютому 2023 року Господарський суд Києва змусив релігійну громаду УПЦ МП демонтувати незаконну споруду, але громада це проігнорувала. Музей не мав достатніх коштів на демонтаж, тому оголосив збір на суму 772 тисяч гривень для знесення храму", - зазначила Голунова.

Журналістка додала, що Музей планує провести археологічні розкопки та встановити інформаційні банери, а також експонати про історію України.

"Компанія-підрядник, яка згодилася провести демонтаж незаконної будівлі, виявила бажання зробити це безплатно та заявила, що усі зібрані кошти від людей будуть передані на потреби ЗСУ. На знесення цієї незаконної будівлі витратили 7 годин. Роботи розпочалися вчора до комендантської години", - зауважила Голунова.