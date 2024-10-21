Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку

Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку

Дар'я Тарасова
21 жовтня, 2024 понедiлок
11:08
Культура

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST повернувся до України, його провели в Запоріжжі, а зібрані кошти спрямують на підтримку військових

Зміст

Про це повідомила програмна директорка фестивалю GOGOLFEST Pokrova Анна Басова, передає "Укрінформ".

З 18 по 20 жовтня уперше за час повномасштабного вторгнення в Україні відбувся міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST. Протягом трьох днів захід проходив у Запоріжжі. Більшість подій організували в укриттях, а інші – в будівлях з бомбосховищами.

Фестиваль був присвячений Покрові – дню захисту вищими силами воїнів, що боронять свою країну, свою віру, своїх людей і отримав назву GOGOLFEST Pokrova. Він став зоною ментальної, внутрішньої безпеки "під покровом українства".

"Усі отримані кошти будемо направляти на підтримку Запорізького напрямку через фонд Притули", - сказала Басова.

Вона нагадала, що GOGOLFEST Pokrova планували провести у Запоріжжі ще у 2022 році.

"15 лютого 2022 року ми були у Запоріжжі, і в нас пройшла публічна лекція з анонсом, що планується фестиваль. Ми тоді зібрали містян і говорили про те, яким він має бути. Ми збиралися провести його влітку 2022 року. Тоді в нас були грандіозні проєкти, зокрема, планували використовувати ваш міст", - зазначила програмна директорка фестивалю.

  • 18 жовтня в Запоріжжі відкриттям інсталяції "Дерево пам’яті" стартував GOGOLFEST Pokrova.
  • Раніше повідомлялося, що цьогорічний фестиваль має на меті підтримати мешканців прифронтового Запоріжжя українськими сучасними сенсами. Це не "ентертеймент", а глибоке переосмислення спільного досвіду та пошук нових шляхів розвитку і життя в умовах сьогодення.
Теги:
Запоріжжя
мистецтво
військові
підтримка України
Читайте також:
Мая Санду та Олександр Стояногло
Автор Катерина Ганжа
21 жовтня, 2024 понедiлок
Вибори президента та референдум у Молдові: щодо вступу до ЄС паритет, Санду - лідер, але буде другий тур
Сі Цзіньпін
Автор Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
Дана Ярова
Автор Ірена Моляр
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
12:40
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
Женя Галич зізнався, що йому не подобається в українських артистах
12:39
Південна Корея
Південна Корея викликала російського посла через залучення військових з КНДР у війну проти України
12:36
Іран
Іран поскаржився в ООН, що Ізраїль хоче атакувати його ядерні об'єкти
12:27
Огляд
Френсіс Нганну та Ренан Феррейра (праворуч)
Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень
12:14
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом
12:09
Багі "Варан"
Україна допустила до використання в ЗСУ багі "Варан"
12:00
OPINION
Ідея уряду національної єдності Зеленському "не заходить"
11:52
"Дедпул і Росомаха"
Побив рекорд "Барбі": "Дедпул і Росомаха" зібрав $636,3 млн у прокаті США
11:47
Ексклюзив
Іран
Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі
11:38
Оновлено
Андрій Сибіга з Хаканом Фіданом
"План перемоги і розширення співпраці": очільник МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
11:27
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: 7 постраждалих
11:24
Оновлено
У Солом'янському районі Києва "газель" вʼїхала в маршрутку: 9 постраждалих
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації, а до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
11:19
Вибух
РФ завдала масованого удару по житловій та критичній інфраструктурі Сум
10:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:53
Ексклюзив
Молдова ЕС
Сайт виборчої комісії заблокований, але вже відомі дані референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, - ексміністр оборони Шалару
10:42
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, - ГУР
10:41
Володар перснів
Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи
10:33
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Коли ера Путіна закінчиться: Юлія Навальна оголосила про намір балотуватись в президенти Росії
10:22
Допомагав РФ завдавати ударів по позиціях і складах ЗСУ: жителю Кропивницького загрожує довічне ув'язнення
10:06
ППО
РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено
10:02
OPINION
блог Євген Магда
Що слід зробити Україні після виборів у Молдові
09:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кількість використання таких ракето-бомб обмежена: Згурець про ракету "Гром-Е1", якою ворог завдає ударів по Харкову
09:45
Олег Гуляк
Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка
09:33
Команда танцювальної вистави "Косачка" влаштує благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових
09:33
повінь
Пошкоджені будинки, відключення електроенергії та евакуація: Італія та Франція постраждали від сильної повені
09:14
Оновлено
Нічна атака РФ: у Харкові 13 постраждалих, у Кривому Розі - чотири
09:10
Огляд
податки
Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності
09:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Передчасно говорити про форсування ворогом річки Оскіл на Харківщині, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
09:06
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
До Києва прибув глава Пентагону Остін
08:55
У Росії вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Голєнкова, який причетний до низки ударів по Україні, - ГУР
08:39
Ліван
Ізраїль надіслав США документ зі своїми умовами дипломатичного урегулювання конфлікту з "Хезболлою", - ЗМІ
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося майже 200 боєзіткнень: РФ активно наступає на 11 напрямках
08:08
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп вперше обігнав Гарріс в передвиборчому опитуванні
08:03
Валерій Залужний
Залужний написав першу книгу в трилогії "Моя війна", - ЗМІ
08:00
OPINION
Україна і Республіка Корея тепер союзники
07:48
Інфографіка
розбита російська техніка
Засіб ППО, 24 танки та 1710 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:48
без води, вода
На Херсонщині у тимчасово окупованому Таврійську вода непридатна для вживання, – Центр нацспротиву
07:32
ізраїль танк
В ООН заявили, що Ізраїль "навмисно" пошкодив базу миротворців у Лівані
07:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вдарив по фінустановах у Бейруті, які фінансували "Хезболлу"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV