Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку

Про це повідомила програмна директорка фестивалю GOGOLFEST Pokrova Анна Басова, передає "Укрінформ".

З 18 по 20 жовтня уперше за час повномасштабного вторгнення в Україні відбувся міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST. Протягом трьох днів захід проходив у Запоріжжі. Більшість подій організували в укриттях, а інші – в будівлях з бомбосховищами.

Фестиваль був присвячений Покрові – дню захисту вищими силами воїнів, що боронять свою країну, свою віру, своїх людей і отримав назву GOGOLFEST Pokrova. Він став зоною ментальної, внутрішньої безпеки "під покровом українства".

"Усі отримані кошти будемо направляти на підтримку Запорізького напрямку через фонд Притули", - сказала Басова.

Вона нагадала, що GOGOLFEST Pokrova планували провести у Запоріжжі ще у 2022 році.

"15 лютого 2022 року ми були у Запоріжжі, і в нас пройшла публічна лекція з анонсом, що планується фестиваль. Ми тоді зібрали містян і говорили про те, яким він має бути. Ми збиралися провести його влітку 2022 року. Тоді в нас були грандіозні проєкти, зокрема, планували використовувати ваш міст", - зазначила програмна директорка фестивалю.