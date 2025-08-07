Зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розповів, що щомісяця робить пожертви Україні через United24

Про це він розповів в інтерв'ю Variety.

Актор вказав, що виділяє для себе дві важливі проблеми - війну в Україні та права корінних народів на землю. За словами Вулфгарда, він щомісяця робить пожертви на українській фандрейзинговій платформі United24, щоб підтримати Україну.

Разом із тим він зізнався, що намагається не висловлювати будь-яких політичних позицій публічно, щоб не зіткнутися з можливими негативними реакціями.

В інтерв'ю актор також розповів, що це літо є першим з моменту початку зйомок "Дивних див", коли він не буде залучений в акторських проєктах. Утім згодом він у ролі продюсера візьметься до зйомок римейку культового фільму жахів 1999 року "Idle Hands".

Довідково. Фінн Вулфгард - канадський актор і музикант. Відомий за роллю Майка Вілера в серіалі "Дивні дива" та Річі Тозієра в кіноадаптації роману "Воно" Стівена Кінга. Як музикант був лід-вокалістом та гітаристом рок-гурту Calpurnia, який припинив діяльність у 2019 році.