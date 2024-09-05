Зірка "Сексуальної освіти" Джилліан Андерсон видала книжку про жіночі сексуальні фантазії

Про це пише BBC.

Американська акторка, зірка серіалів "Секретні матеріали", "Корона" та "Сексуальна освіта" Джилліан Андерсон написала книгу "Хочу" (Want). У ній зібрані сексуальні фантазії, якими ділилися з авторкою жінки в своїх листах. "Хочу" містить також і сексуальну фантазію самої Андерсон.

Зірка зізналася, що розмови про секс не викликають у неї дискомфорту, проте навіть вона боролася з собою, щоб висловити власну сексуальну фантазію словами для книги, як просили її видавці.

"Несподіваний опис образів, які деякий час були в моїй голові, і дії, які я робила, додав рівень інтимності, на який я не розраховувала. І я не очікувала, що буду такою сором’язливою", - поділилась виконавиця ролі секс-терапевтки Джин Мілберн у "Сексуальній освіті".

Фантазія Андерсон прихована серед 174 історій у книзі, укладачкою якої стала вона сама. Акторка та її видавці отримали 1800 анонімних заявок від жінок з усього світу. Листи були скорочені та зібрані в 13 розділів із заголовками, серед яких "Бути тою, кому поклоняються", "Дослідження", "Влада та підкорення", "Спостерігачі й ті, за ким спостерігають".

Авторки були анонімними і вказували лише сексуальну ідентичність, вік, дохід і статус стосунків.

Деякі фантазії в "Хочу" зворушливі - жінка, яка втратила чоловіка, жадає дотиків і оплакує вторинну втрату сексуальних стосунків. Інші – майже ідентичні між собою – фантазія про "дуже гарячий, чуттєвий, пристрасний секс" із Гаррі Стайлзом. Є авторка, релігія якої забороняє жінкам підходити до вівтаря, і вона фантазує про інтимні стосунки на вівтарі в покинутій церкві.

Андерсон описує ці історії як "чесні, грубі, інтимні та красиві".

"Найбільше мене цікавило те, яку радість і насолоду відчували жінки в письмі, наскільки це відкривало їм можливість краще зрозуміти себе. Зрештою, це не моя книга. Це книга кожної жінки, яка зробила свій внесок", - зауважила Андерсон.

Вона додала, що була здивована, скільки сорому все ще залишається в розмовах про секс і в озвучуванні сексуальних фантазій з друзями чи партнерами. Вона наголосила, що порноіндустрія більше орієнтується на чоловіків, а жінкам складно зрозуміти, чого хочуть саме вони.

Клінічний психолог, професор Сьюзан Янг, яка прочитала книжку, підкреслює різницю між чоловічим і жіночим бажанням.

"Жіночі фантазії часто включають емоційний або наративний контекст, який, імовірно, відрізняється від більш візуального та відвертого сексуального контенту, про який повідомляють чоловіки, - поділилась вона і додала: - [Порнографія] зазвичай менш приваблива для жінок, оскільки порнографія, як правило, створена та зосереджена на бажаннях чоловіків".

