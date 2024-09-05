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Головна Культура Зірка "Сексуальної освіти" Джилліан Андерсон видала книжку про жіночі сексуальні фантазії

Зірка "Сексуальної освіти" Джилліан Андерсон видала книжку про жіночі сексуальні фантазії

Дар'я Тарасова
5 вересня, 2024 четвер
16:02
Культура На фото: Джилліан Андерсон

Американська акторка Джилліан Андерсон упорядкувала і видала книжку "Хочу", в якій зібрала 174 історії жінок, в яких вони діляться своїми сексуальними фантазіями

Зміст

Про це пише BBC.

Американська акторка, зірка серіалів "Секретні матеріали", "Корона" та "Сексуальна освіта" Джилліан Андерсон написала книгу "Хочу" (Want). У ній зібрані сексуальні фантазії, якими ділилися з авторкою жінки в своїх листах. "Хочу" містить також і сексуальну фантазію самої Андерсон.

Зірка зізналася, що розмови про секс не викликають у неї дискомфорту, проте навіть вона боролася з собою, щоб висловити власну сексуальну фантазію словами для книги, як просили її видавці.

"Несподіваний опис образів, які деякий час були в моїй голові, і дії, які я робила, додав рівень інтимності, на який я не розраховувала. І я не очікувала, що буду такою сором’язливою", - поділилась виконавиця ролі секс-терапевтки Джин Мілберн у "Сексуальній освіті".

Фантазія Андерсон прихована серед 174 історій у книзі, укладачкою якої стала вона сама. Акторка та її видавці отримали 1800 анонімних заявок від жінок з усього світу. Листи були скорочені та зібрані в 13 розділів із заголовками, серед яких "Бути тою, кому поклоняються", "Дослідження", "Влада та підкорення", "Спостерігачі й ті, за ким спостерігають".

Авторки були анонімними і вказували лише сексуальну ідентичність, вік, дохід і статус стосунків.

Деякі фантазії в "Хочу" зворушливі - жінка, яка втратила чоловіка, жадає дотиків і оплакує вторинну втрату сексуальних стосунків. Інші – майже ідентичні між собою – фантазія про "дуже гарячий, чуттєвий, пристрасний секс" із Гаррі Стайлзом. Є авторка, релігія якої забороняє жінкам підходити до вівтаря, і вона фантазує про інтимні стосунки на вівтарі в покинутій церкві.

Андерсон описує ці історії як "чесні, грубі, інтимні та красиві".

"Найбільше мене цікавило те, яку радість і насолоду відчували жінки в письмі, наскільки це відкривало їм можливість краще зрозуміти себе. Зрештою, це не моя книга. Це книга кожної жінки, яка зробила свій внесок", - зауважила Андерсон.

Вона додала, що була здивована, скільки сорому все ще залишається в розмовах про секс і в озвучуванні сексуальних фантазій з друзями чи партнерами. Вона наголосила, що порноіндустрія більше орієнтується на чоловіків, а жінкам складно зрозуміти, чого хочуть саме вони.

Клінічний психолог, професор Сьюзан Янг, яка прочитала книжку, підкреслює різницю між чоловічим і жіночим бажанням. 

"Жіночі фантазії часто включають емоційний або наративний контекст, який, імовірно, відрізняється від більш візуального та відвертого сексуального контенту, про який повідомляють чоловіки, - поділилась вона і додала: - [Порнографія] зазвичай менш приваблива для жінок, оскільки порнографія, як правило, створена та зосереджена на бажаннях чоловіків".
 

Теги:
Кіно
секс
Netflix
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