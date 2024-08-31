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Головна Культура Зірка серіалу Netflix "Еліта" Хуліан Ортега помер у віці 41 року

Зірка серіалу Netflix "Еліта" Хуліан Ортега помер у віці 41 року

Марія Науменко
31 серпня, 2024 субота
15:02
Культура Помер 41-річний іспанський актор Хуліан Ортега

Іспанський актор Хуліан Ортега, відомий за роллю в популярному іспаномовному драматичному серіалі Netflix "Еліта", помер у віці 41 року

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Про це повідомляє CNN.

"Висловлюємо найглибші співчуття його родині та друзям", - йдеться у заяві профспілки акторів й акторок Іспанії.

Причину його смерті офіційно не оголошено.

Довідково: Ортега, син іспанської актриси Глорії Муньос, народився в Мадриді у 1983 році. За інформацією профспілки, він відвідував театральну школу в іспанській столиці.

У 2000 році розпочав свою більш ніж двадцятирічну кар'єру на екрані, знявшись в фільмі "Інший бік", а у 2008 році - у фільмі жахів в жанрі фентезі "Королівство лиха".

Згодом він з'явився у кількох телевізійних серіалах в Іспанії, а міжнародну популярність здобув, знявшись у шести епізодах серіалу "Еліта" на Netflix.

У драмі про середню школу, пронизану таємницями вбивств, Ортега зіграв менеджера ресторану, який розповідає про заможних учнів приватної школи.

Останніми його зйомками стали такі драматичні серіали, як "Сільська місцевість" та "4 естрелли".

"Ортега також працював над театральними проєктами, зокрема, над п'єсою "Іра" 2021 року, яку він написав, а потім зіграв у ній разом зі своєю матір'ю", - повідомив Іспанський театр у Мадриді.

  • В Іспанії померла найстаріша жінка у світі Марія Браньяс Морера. Вона народилася у 1907 році та прожила 117 років.

Теги:
Світ
Кіно
Іспанія
Netflix
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