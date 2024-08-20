В Іспанії у віці 117 років померла найстаріша жінка у світі
В Іспанії померла найстаріша жінка у світі Марія Браньяс Морера. Вона народилася у 1907 році та прожила 117 років
Про це повідомили у її соцмережі Х.
"Марія Браньяс покинула нас. Вона померла так, як хотіла: уві сні, мирно і без болю. Ми завжди будемо пам'ятати її за поради та доброту", - йдеться у повідомленні.
У понеділок, 19 серпня, Марія Браньяс Морера опублікувала допис, в якому розповіла, як почувається.
"Я відчуваю слабкість. Час наближається. Не плачте, я не люблю сліз. А головне, не страждайте через мене. Ви знаєте мене, куди б я не пішла, я буду щаслива, тому що так чи інакше ви завжди будете поряд".
Марія Браньяс Морера народилася 4 березня 1907 року в Сан-Франциско, США. З 17 січня 2023 року, після смерті французької монахині сестри Андре, вона стала найстарішою живою людиною у світі.
- У віці 94 років померла американська акторка Джина Роулендс, чотириразова володарка "Еммі" і дворазова переможниця премії "Золотий глобус", яка була двічі номінована на "Оскар".
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