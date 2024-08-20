В Іспанії у віці 117 років померла найстаріша жінка у світі

Про це повідомили у її соцмережі Х.

"Марія Браньяс покинула нас. Вона померла так, як хотіла: уві сні, мирно і без болю. Ми завжди будемо пам'ятати її за поради та доброту", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 19 серпня, Марія Браньяс Морера опублікувала допис, в якому розповіла, як почувається.

"Я відчуваю слабкість. Час наближається. Не плачте, я не люблю сліз. А головне, не страждайте через мене. Ви знаєте мене, куди б я не пішла, я буду щаслива, тому що так чи інакше ви завжди будете поряд".

Марія Браньяс Морера народилася 4 березня 1907 року в Сан-Франциско, США. З 17 січня 2023 року, після смерті французької монахині сестри Андре, вона стала найстарішою живою людиною у світі.