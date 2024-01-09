Зірку фільму-претендента на Оскар-2024 "Анатомія падіння" Семюеля Тейса звинувачують у зґвалтуванні

Про це пише Variety.

45-річного французького актора Семюеля Тейса, який зіграв чоловіка героїні Сандри Гюллер у фільмі "Анатомія падіння" Жюстін Тріє, що отримав "Золотий глобус", відсторонили від зйомок його третьої режисерської роботи "Клянуся" (Je te jure). Це сталося після того, як Тейса звинуватили у зґвалтуванні, як повідомив один з членів знімальної групи. Спочатку після імовірного інциденту Тейс режисерував фільм дистанційно, а тепер не працює над ним повністю.

Імовірне сексуальне насильство сталося в середині знімального періоду, після вечірки, яка відбулася в квартирі за участю акторів і знімальної групи 1 липня, повідомляє французька газета Liberation. Член знімальної групи залишився на ніч у квартирі, де проходила вечірка, через стан алкогольного сп'яніння. Він стверджував, що Тейс його зґвалтував рано вранці. Режисер натомість переконує, що це було за згодою.

Після цього член знімальної групи вирішив покинути зйомки. Продюсер фільму "Клянуся" Керолайн Бонмаршан розповіла, що, дізнавшись про ймовірний інцидент, вона звернулася до сторонньої організації, щоб провести внутрішнє розслідування серед акторів і знімальної групи. Під час поточного розслідування Бонмаршан проводила наради, щоб знайти превентивне рішення, яке полягало в тому, щоб фізично прибрати Тейса зі знімального майданчика, щоб він керував ним дистанційно. Вони приходили вранці перед початком зйомок, щоб викласти все, і йшли в іншу кімнату. Актори могли підходити до нього за потреби, а Тейс спілкувався зі знімальною групою через монітори.

Бонмаршан, яка відвідала семінар із запобігання сексуальним домаганням і насильству на знімальному майданчику, пояснила, що протокол дозволив завершити виробництво, попри обставини. Члени знімальної групи також мали можливість поспілкуватися з психологом.

Зйомки закінчилися пізніше в липні. Після того член знімальної групи подав скаргу в поліцію на Тейса. Але адвокатка актора, Марі Дозе, сказала виданню, що вона не знає про офіційну скаргу та не зв’язувалася з приводу поточного розслідування.

"Єдине розслідування по цій справі було замовлено виробництвом і проведено незалежною організацією. Воно надійшло у вересні і містило 300 сторінок — висновок полягає в тому, що не було жодних елементів, які б кваліфікували те, що сталося, як сексуальне насильство", — прокоментувала Дозе.

Вона додала, що у звіті є показання свідка, який увійшов у спальню, де перебували Тейс і обвинувач, і описав це як "ніжний момент".

Семюель Тейс у 2014 році отримав приз "Золота камера" Каннського кінофестивалю за фільм "Вечорниці" (Party Girl). Він зіграв у фільмі "Анатомія падіння" 2023 року, який отримав головний приз у Каннах - "Золоту пальмову гілку" та щонайменше сім нагород на інших міжнародних кінофестивалях.