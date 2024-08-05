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Головна Культура "Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"

"Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"

Дар'я Тарасова
5 серпня, 2024 понедiлок
10:31
Культура Паліндром

На фестивалі Faine Misto виконавець Паліндром висловив своє ставлення до пісень Артема Пивоварова, які музикант записує на вірші українських поетів

Зміст

Повну аудіовідповідь поширив "Музвар" у своєму телеграм-каналі. 

На фестивалі Faine Misto, який відбувся у Львові, український репер Степан Бурбан, який виступає під сценічним імʼям Паліндром, поділився думкою щодо творчості виконавців, які створюють пісні на вірші українських поетів. Зокрема, він прокоментував проєкт Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". 

Для цього альбому артист сольно або у співпраці з іншими українськими співаками записує пісні на вірші українських класиків. Паліндром розкритикував цей проєкт Пивоварова.

"Тут варто розглянути, хто і як це робить: є смак, а є несмак. Мені здається, те, що робить Пивоваров, - це знущання з поезії Розстріляного відродження. Хоча ніби звучить це все фірмово, і багатьом людям це заходить. Я так розумію, Пивоваров - це артист першого ешелону в плані української попмузики. А хтозна, можливо з десяти людей, які послухають цю пісню, хтось піде за цим віршем в google і для себе відкриє якісь приємні несподіванки. Тому десь нативно там є освітня оця така штука, і за це я плюсую", - поділився Паліндром.

Репер зауважив: попри те, що багатьом ці пісні подобаються, він відчуває фальш. Він також уточнив, що ділиться власною думкою "з позиції незалежного музиканта".

"У будь-якому випадку це популяризація. Інше питання, що це іноді знущання, тому що іноді - і це не всі, мабуть, відчувають, але я цю фальш промацую. Видно, що треба видати трек у квартал, щоб Spotify не просів, і треба нашвидкуруч зробити", - продовжив Паліндром.

Він наголосив, що для багатьох ця поезія сакральна. На думку Паліндрома, Пивоваров ставиться до віршів класиків, як "до чизбургера в МакДональдзі".

"Трошки підхід би змінити. А так все добре", - зазначив репер.

Він додав, що треба досліджувати творчість, щоб відкривати інші аспекти. 

"Це шоубізнес, це гроші. Там немає таких законів, постулатів, люди таким не керуються. Тому я пролітаю повз", - завершив Паліндром.

Як зазначає "Музвар", Пивоваров уточнив в Паліндрома, які ж тоді мінуси в його творчості, і зазначив, що "форма подачі може бути різною, суть залишається незмінною".
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
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