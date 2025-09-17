"Золотий м'яч", кубки Євробачення і шабля Мазепи: на київському вокзалі відкриється виставка-присвята Україні

Про це Еспресо повідомили в Ukraine WOW.

Нова виставка дозволить прогулятися пшеничним полем під українським небом, побачити 20-метровий козацький човен - чайку, шаблю Івана Мазепи та меч часів Київської Русі, політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію "Ребелії" від МУР та у декорації "Конотопської відьми".

"Ukraine WOW вперше відкрилася на залізничному вокзалі у 2019 році й стала найпопулярнішою виставкою в історії незалежної України. За три з половиною місяці її відвідали 333 тис. людей, а зачинилася вона лише через пандемію ковіду. Шість довгих років ми чекали нагоди, щоб переосмислити та знову відкрити цей проєкт, — говорять засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей. — Ми вдячні Ярославу Грицаку, Валерію Пекарю, Ксенії Малих, Антону Дробовичу, Олексію Сокирку, які допомогли нам сформулювати концепцію Ukraine WOW і кристалізувати тему спадщини та спадкоємців. Не кожна українська родина може похвалитися великим матеріальним спадком поколінь. Часом це кілька предметів, що залишилися від дідусів і бабусь. Решта розвіяна вітром війн та революцій, терору й переселень. Тим важливішою є спільна спадщина. Її вистачить на всіх, адже духовні цінності лише примножуються від того, що їх поділяє щоразу більше людей. Ми хочемо, щоб кожна людина, яка прийде на виставку, відчула причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні. Зрозуміла, що вау — це дієслово, яке творить кожен із нас".

Виставка складається з п’ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці", "Незалежність". Тут розмістилися понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон:

шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава;

оригінальні стародруки зі згадками України — від Боплана (1651) до Маршалла (1772);

Потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР;

копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія;

репліка 20-метрової козацької чайки;

"Золотий м’яч" Андрія Шевченка, статуетки Євробачення, які для України виграли Руслана, Джамала та гурт Kalush Orchestra, Пулітцерівська премія та премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці", в якому зіграв Олександр Рудинський, сукня FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни;

VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу "Ребелія" творчого об’єднання МУР;

відтворена хата Поліни Райко та 7-метрова декорація з вистави "Конотопська відьма".

Експонати для виставки надали музеї та приватні колекціонери.

