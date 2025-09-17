Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура "Золотий м'яч", кубки Євробачення і шабля Мазепи: на київському вокзалі відкриється виставка-присвята Україні

"Золотий м'яч", кубки Євробачення і шабля Мазепи: на київському вокзалі відкриється виставка-присвята Україні

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
13:59
Культура

На Центральному залізничному вокзалі у Києві 26 вересня відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW, що представить 5 тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці", "Незалежність"

Зміст

Про це Еспресо повідомили в Ukraine WOW.

Нова виставка дозволить прогулятися пшеничним полем під українським небом, побачити 20-метровий козацький човен - чайку, шаблю Івана Мазепи та меч часів Київської Русі, політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію "Ребелії" від МУР та у декорації "Конотопської відьми".

"Ukraine WOW вперше відкрилася на залізничному вокзалі у 2019 році й стала найпопулярнішою виставкою в історії незалежної України. За три з половиною місяці її відвідали 333 тис. людей, а зачинилася вона лише через пандемію ковіду. Шість довгих років ми чекали нагоди, щоб переосмислити та знову відкрити цей проєкт, — говорять засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей. — Ми вдячні Ярославу Грицаку, Валерію Пекарю, Ксенії Малих, Антону Дробовичу, Олексію Сокирку, які допомогли нам сформулювати концепцію Ukraine WOW і кристалізувати тему спадщини та спадкоємців. Не кожна українська родина може похвалитися великим матеріальним спадком поколінь. Часом це кілька предметів, що залишилися від дідусів і бабусь. Решта розвіяна вітром війн та революцій, терору й переселень. Тим важливішою є спільна спадщина. Її вистачить на всіх, адже духовні цінності лише примножуються від того, що їх поділяє щоразу більше людей. Ми хочемо, щоб кожна людина, яка прийде на виставку, відчула причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні. Зрозуміла, що вау — це дієслово, яке творить кожен із нас".

Виставка складається з п’ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці", "Незалежність". Тут розмістилися понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон:

  • шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава;
  • оригінальні стародруки зі згадками України — від Боплана (1651) до Маршалла (1772);
  • Потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР;
  • копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія;
  • репліка 20-метрової козацької чайки;
  • "Золотий м’яч" Андрія Шевченка, статуетки Євробачення, які для України виграли Руслана, Джамала та гурт Kalush Orchestra, Пулітцерівська премія та премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці", в якому зіграв Олександр Рудинський, сукня FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни;
  • VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу "Ребелія" творчого об’єднання МУР;
  • відтворена хата Поліни Райко та 7-метрова декорація з вистави "Конотопська відьма".

Експонати для виставки надали музеї та приватні колекціонери. 
 

Теги:
Новини
Суспільство
Євробачення
Україна
Золотий м'яч
новини Києва
Читайте також:
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
Олександр Усик
Автор Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
Автор Віталій Портников
17 вересня, 2025 середа
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
Київ
+14.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
14:01
OPINION
Боротися чи жити в окупації. Що заважає українцям краще захищати Україну
13:50
Євреї-хасиди, Умань
До Умані на святкування Рош-а-Шана вже прибуло близько 8 тисяч паломників
13:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Король Чарльз – надія України вплинути на Трампа, а Мерц заявляє, що німецька свобода "під загрозою". Акценти світових ЗМІ 17 вересня
13:00
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією
13:00
Сергій Лавров
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
12:56
Оновлено
Атака РФ 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, затримується низка поїздів Укрзалізниці
12:43
Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана
12:34
дітей навчають керувати дронами
У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами
12:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Кращого часу для Китаю може й не бути, щоб стати геополітичним лідером світу, - експерт Несвітайлов
12:10
Роберта Мецола
Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні
11:56
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
"Ми продовжимо рухатися геть від російського газу та нафти": очільниця Європарламенту Мецола прибула до Києва та виступила у ВР
11:46
СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву
11:37
Ексклюзив
Наслідки атаки на Запоріжжя 26 липня
Ворог обстрілював Запоріжжя з РСЗВ вже досить давно, - волонтер Лишенко
11:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 17 вересня
11:24
Огляд
Ціни на пальне, АЗС
Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
11:01
Аналітика
FPV-дрон
Як Україні розумно продати західним партнерам інноваційні рішення в   “оборонці”
10:59
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 вересня: гривня послабшала щодо євро
10:22
сили ППО
ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174
10:17
Бруну Лаже, Бенфіка - Карабах
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" після ганебної поразки від "Карабаха" звільнила головного тренера
10:07
ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим
10:07
Ексклюзив
Жодних штурмів кордону на виїзд з країни чоловіків до 22 років немає, - ДПСУ
09:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині, - командир батальйону БпЛА 72-ї ОМБр Назаренко
09:20
Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне
08:49
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
07:42
Трамп на даху
Трамп прилетів до Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
06:41
Німеччина уряд
Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV