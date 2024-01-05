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Головна Культура Зрозуміти "Снігову спільноту": що подивитися на вихідних
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Зрозуміти "Снігову спільноту": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
5 січня, 2024 п'ятниця
16:49
Культура "Містер Блейк до ваших послуг"

Від фільму, що знаменував дебют популярного французького письменника, із зірковими Джоном Малковічем та Фанні Ардан до зіркової кіноісторії про реальне "Диво в Андах"

Просто завершення новорічно-різдвяних святкувань. Просто на носі знову субота-неділя. Просто перелік цікавого кіно для вихідних від Еспресо

"Містер Блейк до ваших послуг"

У кінотеатрах з 4 січня

"Містер Блейк до ваших послуг"Ця мелодрама та комедія спільного виробництва Франції та Люксембургу знаменує режисерський дебют популярного французького письменника Жиля Легардіньє, який разом із люксембурзькою продюсеркою  і сценаристкою Крістель Енон адаптував для стрічки свій бестселер, перекладений 20 мовами.  Для виконання провідних ролей запросили зірок світової величини. У дворазового номінанта на премію "Оскар" Джона Малковіча за плечима участь у майже 250 проектах. Лауреатка премії Сезар Фанні Ардан знялася у майже 150 фільмах.  Раніше Малкович і Ардан разом з’являлися на великому екрані в драмі 2015 року "Варіації Казанови". Також вони зіграли у фільмі Мікеланджело Антоніоні "За хмарами".

Фільм "Містер Блейк до ваших послуг" знімали у замку Буа-Корніль на півночі Франції, а також у Лондоні та Парижі.

За сюжетом, ексцентричний і багатий Ендрю Блейк тужить за дружиною, яка нещодавно померла. Охоплений спогадами, чоловік вирушає з рідного Лондона до Франції, у замок Бовільє, де колись вперше побачив свою кохану. Однак його випадково приймають за людину, яка хоче найнятися сюди новим дворецьким. І він пристає на таку пропозицію, маючи намір побачити все зсередини. Маєток втратив колишню доглянутість, тож було б добре подбати про пам’ятне для нього місце.

У головних ролях Джон Малкович, Фанні Ардан, Емілі Декенн, Філіп Бас, Крістел Хенон

"Снігова спільнота"

На Netflix з 4 січня

Снігова спільнотаЦей фільм зняв іспанський режисер Хуан Антоніо Байона за мотивами реальних подій осені 1972 року 13 жовтня 1972 року пасажирський літак FH-227, який зафрахтувала уругвайська команда з регбі для себе, своїх родичів та спонсорів, врізався у скелю в Андах. На борту перебувало 40 пасажирів та 5 членів екіпажу. 29 осіб загинули. Ті, хто вижив, змушені були 72 дні боротися за своє життя  в суворих кліматичних умовах, без їжі та теплих речей.  Постраждалих знайшли  тільки 22 грудня.

Цю історію неодноразово екранізували. Зараз мова про адаптацію однойменної книги уругвайського журналіста та письменника Пабло Вієрчі, де задокументовані розповіді усіх, що вижив у цій страшній авіакатастрофі. Стрічка номінована на "Золотий глобус" як найкращий іноземний фільм, а також представлена в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" від Іспанії на премію "Оскар".

Отже "пасажирський літак розбивається в Андах. Уцілілі змушені об’єднати зусилля й покладатися лише одне на одного, щоб вижити та знайти шлях додому".

У ролях Енцо Воґрінчіч, Аґустін Парделья, Матіас Рекальт та ін.

"Наступний гол – переможний"

У кінотеатрах з 4 січня

Наступний гол - переможний

Ця комедійна спортивна драма є рімейком однойменного документального фільму, що вийшов на екрани у 2014 році. Її зняв новозеландський кінорежисер, сценарист, актор та продюсер, володар премій "Оскар"  і BAFTA Тайка Девід Вайтіті, знаний в Україні ще й через те, що в 2018-му підтримав на той час незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Мова про траагікомічну історію голландсько-американського футбольного тренера Томаса Ронгена, що взявся перетворити на той час найслабшу у світі команду з футболу Американського Самоа (острівна держава в Тихому океані) на елітну, щоби вона взяла участь у Чемпіонаті 2014 року.

Отож команда з Американського Самоа якось програла австралійцям із розгромним рахунком 31:0. Для покращення рівня гри їй необхідний хороший тренер. Для Томаса Ронгена така робота – справжнє заслання. Однак жага гравців до перемоги змушує його залишитися та продовжити тренування.

У головних ролях Майкл Фассбендер, Оскар Кайтлі, Каймана, Девід Фен, Рейчел Гауз, Вілл Арнетт, Елізабет Мосс.

"Твоя перша остання брехня" (серіал)

На Netflix з 1 січня

Твоя перша остання брехняЦей серіал створений на основі роману відомого короля кримінальних романів Гарлана Кобена  і - як пишуть про нього - відразу захоплює інтригою, таємницями, поворотами сюжету. Кобен уклав угоду з Netflix щодо адаптації 14 своїх романів для потокового сервісу ще в 2018 році, отож сьогодні окремі критики вже говорять про створення "телевізійного Всесвіту Гарлана Кобена". Однозначності в оцінках нової кіноісторії немає, однак пишуть про те, що більшість екранізацій романів Харлана Кобена, створених Netflix, характеризуються гарним сценарієм, гарною акторською грою та достатньою кількістю поворотів, щоб зацікавити глядачів.

Отож після того, як колишня військова Мая бачить свого вбитого чоловіка на прихованій відеоняні, вона розкриває небезпечну змову, що тягнеться роками. .

У головних ролях Мішель Кіґан, Аділ Ахтар, Джоанна Ламлі та Річард Армітадж.

"Джеймс Мей: Наша людина в Індії" (серіал)

На Prime Video з 5 січня

Наша людина в ІндіїНовий документальний серіал одного з найпопулярніших британських телеведучих Джеймса Мея. Це вже третій його проєкт, присвячений мандрівкам екзотичними місцями тієї чи іншої країни. Попередньо Джеймс Мей  робив серіали про Японію та Італію у своїй дотепній та легкій манері. Розпочавши свою розповідь кінорозповідь на узбережжі Аравійського моря, Мей покаже глядачам чимало цікаво і врешті-решт завершить оповідь у  Бенгальській затоці. З огляду, що зараз українцям не до реальних мандрів, такий серіал – чудова нагода побачити – нехай віртуально – ще щось окрім мапи тривог та шляху на роботу.

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