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Звинувачена у фетшеймінгу співачка Lizzo заявила про завершення карʼєри через цькування в інтернеті

1 квітня, 2024 понедiлок
16:16
Культура На фото: співачка Lizzo

Американська реперка Мелісса Вівіан Джефферсон, відома як Lizzo, оголосила, що втомилась від постійних цькувань за вагу і зовнішність та йде зі сцени

Про це вона повідомила на своїй сторінці в instagram.

35-річна американська реперка Lizzo, звинувачена в серпні 2023 року в сексуальних домаганнях, бодішеймінгу, расизмі та харасменті, оголосила, що втомилася від того, що з неї постійно знущаються в інтернеті.

"Усе, що я хочу, — це робити музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж я його бачила. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому", - написала Lizzo.

Реперка зазначила, що постійно протистоїть брехні про себе та стає обʼєктом глузувань через вагу.

"Я постійно стикаюся з брехнею у свій бік заради впливу та переглядів, з мене щоразу глузують через мій зовнішній вигляд. Люди, які не знають мене, зневажають мого персонажа і моє ім'я. Я не підписувалася під цим л**ном, я йду", - заявила співачка.

Lizzo відома тим, що активно бореться з бодишеймінгом в мас-медіа. Протягом всієї своєї карʼєри вона зазнавала цькувань за надмірну вагу та вважається зразком для наслідування для тих, хто так само потерпає від глузувань. Вона є прихильницею і активісткою бодипозитиву.

Разом з тим, у серпні 2023 року вона опинилася з іншого боку конфлікту.

Сексуальні домагання та приниження через вагу: що відомо про скандал за участі Lizzo

1 серпня три колишні танцівниці шоубалету Lizzo подали до Вищого суду Лос-Анджелеса на неї, продюсерську компанію Big Grrrl Big Touring та очільницю танцювальної команди Ширлін Квіглі. У справі, яка складається з 44 сторінок, Lizzo звинувачують у цькуванні за вагу, расизмі, неналежному ставленні, заохоченні сексуальних домагань, створенні ворожої атмосфери на роботі та дискримінації. Також описується, що володарка премії "Греммі" Lizzo пропонувала своїм співробітникам "по черзі торкатися інших оголених виконавців, ловити фалоімітатори, випущені з вагін виконавців, і їсти банани, що стирчали з піхв виконавців" у стрип-клубі в Амстердамі. 

Пізніше номінантка на премію "Оскар", режисерка Софія Налі Еллісон заявила, що відмовилася від зйомок документального фільму Lizzo через неповагу та расизм. Еллісон стверджувала, що залишила документальний проєкт після двох тижнів спостереження за співачкою через її "зарозумілу, егоцентричну та недобру" поведінку.

А популярна американська співачка Бейонсе підтримала реперку. На концерті у Вашингтоні вона назвала імʼя звинуваченої у харасменті реперки Lizzo, перераховуючи жінок, яких вважає впливовими.

Сама співачка прокоментувала скандал. Lizzo заявила, що зазвичай "не відповідає на неправдиві звинувачення", однак ці "надто неймовірні та надто обурливі". Через скандал вона втратила вже 220 тис. підписників в Instagram.

9 серпня адвокати колишніх танцюристок Lizzo, які подали до суду на американську реперку, повідомили, що розглядають ще три нові скарги, подані після судового позову.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
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