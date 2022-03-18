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"Культурна залізна завіса", - Ткаченко відзначив компанії, які ввели санкції проти РФ

18 березня, 2022 п'ятниця
02:09
Культура Netflix

Міністр культури Олександр Ткаченко подякував іноземним культурним компаніям, які ввели санкції проти РФ

Про це очільник Мінкульту Ткаченко написав у Facebook.

"Культурна залізна завіса" для РФ у дії. Найбільші музеї світу, музичні та кінофестивалі, провідні театри, книжкові ярмарки та авторитетні аукціони без вагань підтримали Україну у боротьбі з російськими окупантами. Розриваються контракти з російськими художниками, режисерами, митцями та музикантами, блокується величезна кількість шедеврів мистецтва, що належать РФ, або для показу в РФ. Мінкульт та український народ вдячні міжнародній культурній спільноті за безпрецедентну підтримку!", - написав Олександр Ткаченко

Роботу в Росії зупинили низка всесвітньовідомих компаній. Наприклад Netflix, Spotify, Disnep, Warner, Universal, Discovery та інші.
 

  • Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко закликав українців перевіряти повідомлення на ознаки фейку, користуватися офіційними джерелами інформації, а іноземні ЗМІ попросив "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами".

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санкції
війна з Росією
російська агресія
Netflix
Spotify
Олександр Ткаченко
Universal
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