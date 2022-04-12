Купити квиток або зробити донат: харківський дельфінарій просить допомогти коштами на утримання тварин
12 квітня працівники харківського дельфінарію опублікували звернення з проханням придбати квиток без строку дійсності або підтримати тварин донатом
Звернення опублікували на сторінці дельфінарію у facebook.
Харків обстрілюють російські військові. Робота дельфінарію та комплексу заблокована. Працівники збирають гроші на рибу, вітаміни та медикаменти для тварин.
"Наша команда тренерів та ветеринарів цілодобово поруч з дельфінами, морськими левами, котиками та піклуються про них, але тваринам щоденно потрібна риба, вітаміни та медикаменти. Кожен вклад буде важливим!", - йдеться у повідомленні.
Купити квиток на будь-які послуги дельфінарію можна на сайті. Також дельфінів можна підтримати донатом. Реквізити прикріплені на сторінці дельфінарію.
- Нагадаємо, військові РФ обікрали харківський Екопарк, вони винесли моркву, буряк та капусту, які були заготовані для тварин.
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