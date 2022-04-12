Купити квиток або зробити донат: харківський дельфінарій просить допомогти коштами на утримання тварин

Звернення опублікували на сторінці дельфінарію у facebook.



Харків обстрілюють російські військові. Робота дельфінарію та комплексу заблокована. Працівники збирають гроші на рибу, вітаміни та медикаменти для тварин.



"Наша команда тренерів та ветеринарів цілодобово поруч з дельфінами, морськими левами, котиками та піклуються про них, але тваринам щоденно потрібна риба, вітаміни та медикаменти. Кожен вклад буде важливим!", - йдеться у повідомленні.



Купити квиток на будь-які послуги дельфінарію можна на сайті. Також дельфінів можна підтримати донатом. Реквізити прикріплені на сторінці дельфінарію.



Нагадаємо, військові РФ обікрали харківський Екопарк, вони винесли моркву, буряк та капусту, які були заготовані для тварин.