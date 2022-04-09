Окупанти вкрали корм для тварин із Екопарку,- заступник міського голови Дніпра

Про це 9 квітня повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у facebook.



"Фельдман Екопарк знаходиться в 300 метрах від бійців РФ. Сьогодні ввечері вони вкрали моркву, буряк та капусту у наших тварин. У мене немає емоцій", - написав Лисенко.



Нагадаємо, 24 березня у Херсоні російські військові обікрали помешкання, де раніше жила Катерина Гандзюк.

На сайті Екопарку повідомляють , що збирають гроші для евакуації тварин. Сьогодні вивозили тигрицю, вага якої близько 200 кг.

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