Окупанти вкрали корм для тварин із Екопарку,- заступник міського голови Дніпра
Військові РФ обікрали харківський Екопарк, вони винесли моркву, буряк та капусту, які були заготовані для тварин
Про це 9 квітня повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко у facebook.
"Фельдман Екопарк знаходиться в 300 метрах від бійців РФ. Сьогодні ввечері вони вкрали моркву, буряк та капусту у наших тварин. У мене немає емоцій", - написав Лисенко.
На сайті Екопарку повідомляють, що збирають гроші для евакуації тварин. Сьогодні вивозили тигрицю, вага якої близько 200 кг.
- Нагадаємо, 24 березня у Херсоні російські військові обікрали помешкання, де раніше жила Катерина Гандзюк.
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