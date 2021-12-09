Курс долара знижується другий день поспіль

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 9 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,2167 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,7698 грн за євро.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін , долар купують у середньому по 27,13 грн, продають - по 27,22 грн.

Курс долара на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім днем.

На 8 грудня Національний банк України встановлював офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,33 грн/$.