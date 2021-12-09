Курс долара знижується другий день поспіль
На 9 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,21 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 9 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,2167 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,7698 грн за євро.На готівковому ринку, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,13 грн, продають - по 27,22 грн.
Курс долара на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім днем.
- На 8 грудня Національний банк України встановлював офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,33 грн/$.
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