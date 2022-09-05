Про це повідомляє DW.

Зранку в понеділок, 5 вересня, 1 євро можна купити за $0,9881. Востаннє євро коштував так дешево наприкінці 2002 року. Падіння курсу сталося після того, як Європейський центральний банк 2 вересня встановив базову ставку на рівні $0,9993 за євро.

Єдина європейська валюта поступово дешевшала протягом 2022 року, у червні різко впала в ціні, а у середині липня зрівнялася з доларом. Експерти пов'язують це з наслідками війни РФ проти України та газовим шантажем Росії, яка різко скоротила постачання пального до Європи. Внаслідок цього, європейським споживачам доведеться платити більше за імпортовані товари, тоді як експорт з ЄС стає привабливішим на міжнародних ринках.

Європейський центральний банк уже підвищив ставки за кредитами, аби стримати інфляцію. Водночас Федеральна резервна система США вжила аналогічних заходів швидше, що сприяло зміцненню долара.

Востаннє долар та євро коштували однаково у 2002 році, одразу після введення в обіг готівкової європейської валюти.

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