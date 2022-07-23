Курс гривні до осені стабілізується, - економіст Найман
Курс долара зросте до 40 грн/$
Про це економіст Ерік Найман сказав в ефірі програми "Суботній політклуб" на Еспресо.
"Йдемо, на жаль, до 40 грн за долар. На чорному ринку вже купують долар дорожче, ніж 39 грн. Я думаю, що протягом 1,5-2 місяців ситуація буде не дуже хорошою для гривні, але вище 40 грн/$ я не очікую", - сказав він.
Найман вважає цей показник психологічною межою.
"Далі у нас буде експорт - так чи інакше він уже налагоджується. У нас більш стабільна ситуація з отриманням фінансової допомоги. Оці два фактори дозволять до осені стабілізувати курс і вже в наступному році ми будемо обговорювати ситуацію, чому гривня так різко укріплюється, як укріплення зупинити. Але після того, як завершиться гаряча фаза і почнуть заходити гроші на відновлення України", - підсумував економіст.
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