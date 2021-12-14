Курс НБУ: вартість долара опустилася нижче 27 грн

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,33 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,93 грн, продають - по 27 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,85 грн до 26,96 грн, продажу - від 26,98 грн до 27,05 грн.

Нагадаємо, на понеділок, 13 грудня, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,02 грн/$, 30,45 грн/євро, 3,68 грн за 10 російських рублів.