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Курс НБУ: вартість долара опустилася нижче 27 грн

14 грудня, 2021 вiвторок
07:54
Економіка долар

На вівторок, 14 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 26,89 грн/$

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро за курсом НБУ коштує 30,33 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,93 грн, продають - по 27 грн.

При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,85 грн до 26,96 грн, продажу - від 26,98 грн до 27,05 грн.

  • Нагадаємо, на понеділок, 13 грудня, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,02 грн/$, 30,45 грн/євро, 3,68 грн за 10 російських рублів.
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