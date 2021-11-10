Курс валют: долар припинив зниження в ціні

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 9 листопада курс становив 26,09 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 10 листопада встановлено на рівні 30,21 грн/євро. Станом на 9 листопада курс складав 30,20 грн/євро.



На готівковому ринку 10 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,14 продають - по 26,22 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 25,80 до 26,50 грн/$, продажу - в межах 26,15 - 27 грн/$.



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