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Курс валют: долар продовжує дорожчати

22 липня, 2021 четвер
09:14
Економіка долар

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 22 липня 2021 року на позначці 27,24 грн/$

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 21 липня курс становив 27,22 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 22 липня встановлено на рівні 32,06 грн/євро. Станом на 21 липня курс складав 32,03 грн/євро.

На готівковому ринку 22 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,20 продають - по 27,35 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,50 грн/$, продажу - в межах 27,18 - 27,90 грн/$.

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