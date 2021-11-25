Курс валют: долар продовжує зростати
На 25 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,92 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 24 листопада 2021 року встановлено на рівні 26,9273 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,1734 грн за євро.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,95 грн, продають - по 27,05 грн.
- Нагадаємо, станом на 24 листопада Національний банк України встановлював офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,86 грн/$.
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