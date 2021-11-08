Курс валют: долар знизився в ціні на початку тижня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 8 листопада 2021 року на позначці 26,10 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Cтаном на 5 листопада курс становив 26,19 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 8 листопада встановлено на рівні 30,10 грн/євро. Станом на 5 листопада курс складав 30,28 грн/євро.
На готівковому ринку 8 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,15 продають - по 26,23 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 25,80 до 26,50 грн/$, продажу - в межах 26,15 - 27 грн/$.
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