Курс валют: долар знизився в ціні на початку тижня

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 5 листопада курс становив 26,19 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 8 листопада встановлено на рівні 30,10 грн/євро. Станом на 5 листопада курс складав 30,28 грн/євро.



На готівковому ринку 8 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,15 продають - по 26,23 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 25,80 до 26,50 грн/$, продажу - в межах 26,15 - 27 грн/$.

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