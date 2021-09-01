Курс валют: долар зріс у ціні
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 1 вересня 2021 року на позначці 26,89 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 31 cерпня курс становив 26,86 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 1 вересня встановлено на рівні 31,83 грн/євро. Станом на 31 серпня курс складав 31,70 грн/євро.
На готівковому ринку 1 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,93 продають - по 27,05 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,90 - 28 грн/$.
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