Курс валют: НБУ зміцнив гривню до 27,02 грн/$

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,45 грн, 10 російських рублів - 3,68 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,92 грн, продають - по 27 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,8 грн до 26,97 грн, продажу - від 26,96 грн до 27,1 грн.



На п'ятницю, 10 грудня, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,1 грн/$, 30,68 грн/євро, 3,68 грн за 10 російських рублів.



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