Курс валют: НБУ зміцнив гривню до 27,02 грн/$
На понеділок, 13 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 27,02 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,45 грн, 10 російських рублів - 3,68 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,92 грн, продають - по 27 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,8 грн до 26,97 грн, продажу - від 26,96 грн до 27,1 грн.
На п'ятницю, 10 грудня, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,1 грн/$, 30,68 грн/євро, 3,68 грн за 10 російських рублів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.2Продаж 30.62
- Актуальне
- Важливе