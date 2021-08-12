Курс валют: ціна долара припинила зниження

Про це свідчать дані НБУ.

Станом на 11 cерпня курс становив 26,76 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 12 серпня встановлено на рівні 31,41 грн/євро. Станом на 11 серпня курс складав 31,36 грн/євро.

На готівковому ринку 12 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,85 продають - по 27 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 27,80 грн/$, продажу - в межах 26,85 - 28,20 грн/$.