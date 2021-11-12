Курс валют: ціна євро впала нижче 30 грн/€

Про це йдеться у даних НБУ.



Cтаном на 11 листопада курс становив 26,06 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 12 листопада встановлено на рівні 29,91 грн/€. Станом на 11 листопада курс складав 30,12 грн/€.



На готівковому ринку 12 листопада станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,12 продають - по 26,20 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 25,90 до 26,50 грн/$, продажу - в межах 26,15 - 27 грн/$.



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