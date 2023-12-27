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Як приготувати курячі нагетси вдома. Рецепт в духовці
Курячі нагетси в духовці сподобаються всім любителям домашнього фастфуду. Це суперова закуска для дружніх посиденьок, яку краще готувати заздалегідь, бо м'ясу потрібен час на маринування
Інгредієнти для курячих нагетсів:
- куряче філе - 900 г;
- панірувальні сухарі - 100 г;
- яйця (великі) - 2 шт.;
- пшеничне борошно - 4 ст. л.;
- оливкова олія - 2 ст. л.;
- молоко - 1 ст. л.;
- паприка - 1 ст. л.;
- куркума - 1 ч. л.;
- перець чорний мелений - за смаком;
- сіль - за смаком.
Покрокове приготування курячих нагетсів:
- куряче філе вимийте, обсушіть паперовими рушниками, наріжте впоперек волокон на скибочки завтовшки близько 1 см;
- у мисці з'єднайте курячі скибочки, оливкову олію, мелену паприку, сіль та перець, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок курки був покритий олією та спеціями;
- залиште курку маринуватися в холодильнику на 2-3 години;
- панірувальні сухарі змішайте з куркумою, борошно змішайте зі щіпкою солі та перцю, яйця злегка збийте виделкою, додайте молоко;
- знову збийте до однорідності;
- промариновані шматочки курячого філе спочатку обваляйте в борошні і струсіть надлишки;
- вмочіть у збиті яйця;
- ретельно запаніруйте в сухарях, викладіть нагетси на застелене пергаментом деко;
- під кожен шматочок налийте трохи оливкової олії;
- запікайте курячі нагетси приблизно 30 хв. при 180°С на режимі "верх+низ+конвекція";
- якщо у вас тільки нижнє нагрівання, то через 15 хвилин після початку переверніть нагетси на інший бік;
- готові нагетси перекладіть на блюдо;
- подайте гарячими з кетчупом або іншим соусом.
Смачного!
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