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Як приготувати курячі нагетси вдома. Рецепт в духовці

27 грудня, 2023 середа
17:00
рецепти Нагетси

Курячі нагетси в духовці сподобаються всім любителям домашнього фастфуду. Це суперова закуска для дружніх посиденьок, яку краще готувати заздалегідь, бо м'ясу потрібен час на маринування

рецепт курячих нагетсіВ

Інгредієнти для курячих нагетсів:

  • куряче філе - 900 г;
  • панірувальні сухарі - 100 г;
  • яйця (великі) - 2 шт.;
  • пшеничне борошно - 4 ст. л.;
  • оливкова олія - 2 ст. л.;
  • молоко - 1 ст. л.;
  • паприка - 1 ст. л.;
  • куркума - 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений - за смаком;
  • сіль - за смаком.

Покрокове приготування курячих нагетсів:

  • куряче філе вимийте, обсушіть паперовими рушниками, наріжте впоперек волокон на скибочки завтовшки близько 1 см;
  • у мисці з'єднайте курячі скибочки, оливкову олію, мелену паприку, сіль та перець, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок курки був покритий олією та спеціями;
  • залиште курку маринуватися в холодильнику на 2-3 години;
  • панірувальні сухарі змішайте з куркумою, борошно змішайте зі щіпкою солі та перцю, яйця злегка збийте виделкою, додайте молоко; 
  • знову збийте до однорідності;
  • промариновані шматочки курячого філе спочатку обваляйте в борошні і струсіть надлишки;
  • вмочіть у збиті яйця;
  • ретельно запаніруйте в сухарях, викладіть нагетси на застелене пергаментом деко;
  • під кожен шматочок налийте трохи оливкової олії;
  • запікайте курячі нагетси приблизно 30 хв. при 180°С на режимі "верх+низ+конвекція";
  • якщо у вас тільки нижнє нагрівання, то через 15 хвилин після початку переверніть нагетси на інший бік;
  • готові нагетси перекладіть на блюдо; 
  • подайте гарячими з кетчупом або іншим соусом.

Смачного!

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