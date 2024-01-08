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Курячий бульйон - смачна й поживна перша страва. Рецепт приготування
Приготувати курячий бульйон вдома? Що може бути простіше. Головна складова процесу приготування - притримуватись підказок рецепту
Інгредієнти для курячого бульйону:
- курка - 300 г
- вермішель дрібна – 45 г
- морква – 130 г
- яйця – 2 шт.
- сіль - за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
- зелень – за смаком
- вода – 1,4 л
Покроковий приготування курячого бульйону з вермішеллю:
- яйця зваріть круто, потім остудіть у холодній воді
- курку викладіть у каструлю
- одну моркву очистіть, розріжте на чотири частини та додайте в каструлю
- залийте вміст каструлі водою та поставте на середній вогонь
- доведіть воду до кипіння, зніміть піну
- варіть курячий бульйон на повільному вогні 40 хв.
- з каструлі вийміть курку, а готовий бульйон процідіть
- варена морква нам більше не знадобиться
- поверніть бульйон у каструлю, поставте на повільний вогонь, доведіть бульйон до кипіння
- куряче м'ясо відокремте від кісток , розберіть на волокна
- другу моркву очистіть та наріжте тонкою соломкою, додати в бульйон
- варіть 7 хв.
- у киплячий бульйон з морквою додайте дрібну вермішель , перемішайте, доведіть бульйон до кипіння
- варіть дрібну вермішель 1 хв.
- зніміть каструлю з вогню, накрийте кришкою , дайте постояти супу 10 хв., до готовності вермішелі
- яйця очистіть і розріжте навпіл
- зелень дрібно наріжте
- розлийте курячий бульйон з вермішеллю по тарілках
- доповніть половинками відварених яєць, шматочками курки та подрібненою зеленню.
Смачного!
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