Кузена загиблих ексмера Кривого Рога Костянтина Павлова і його брата Андрія знайшли повішеним
У Кривому Розі знайшли повішеним Бориса Павлова - двоюрідного брата загиблих ексмера міста Костянтина Павлова та його брата Андрія
Про це повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, передає hromadske.
Загиблого виявили у його власному будинку.
Речниця поліції зазначила, що про загибель Бориса Павлова повідомила його цивільна дружина.
Нагадаємо, 15 серпня 2021 року загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Його виявили застреленим на веранді власного будинку в селі Вільне. Поруч із ним лежав карабін "Сайга".
18 жовтня у Кривому розі знайшли мертвим 46-річного Андрія Павлова - молодшого брата Костянтина Павлова.
У Нацполіції заявили, що Андрій Павлов помер унаслідок отруєння алкоголем.
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