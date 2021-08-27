Кузін заявив, що пандемія COVID-19 триватиме ще кілька років
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що ще 2-5 років у світі триватиме пандемія COVID-19
Про це він розповів у інтерв'ю ВВС Україна.
За його словами, цього року пандемія точно не закінчиться. Вірус мутує і щомісяця у світі можуть з'являтись нові штами.
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"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.
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