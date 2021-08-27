Кузін заявив, що пандемія COVID-19 триватиме ще кілька років

Про це він розповів у інтерв'ю ВВС Україна.

За його словами, цього року пандемія точно не закінчиться. Вірус мутує і щомісяця у світі можуть з'являтись нові штами.



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"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування", - заявив він.