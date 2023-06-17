Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 16 червня
У п'ятницю, 16 червня, були зіграні 12 матчів 3-го туру кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
16 червня
Група B
Греція - Ірландія 2:1
Голи: Бакасетас, 15 (пен.), Масурас, 49 - Коллінз, 27
Гібралтар - Франція 0:3
Голи: Жиру, 3, Мбаппе, 45+3 (пен.), Муелі, 78 (авт.)
Група С
Мальта - Англія 0:4
Голи: Апап, 8 (авт.), Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Вілсон, 83
Північна Македонія - Україна 2:3
Голи: Барді, 31 (пен.), Ельмас, 39 - Забарний, 63, Конопля, 67, Циганков, 83
Група D
Уельс - Вірменія 2:4
Голи: Джеймс, 10, Вілсон, 72 - Селарраян, 19, 75, Ранос, 30, 66
Латвія - Туреччина 2:3
Голи: Емсіс, 51, Тоберс, 90+4 - Бардакчі, 22, Ундер, 61, Кахведжі, 90+5
Група H
Фінляндія - Словенія 2:0
Голи: Пох'янпало, 13, Антман, 64
Данія - Північна Ірландія 1:0
Гол: Вінд, 47
Сан-Марино - Казахстан 0:3
Голи: Вороговський, 37, Тагиберген, 64 (пен.), Зайнутдінов, 90+5
Група I
Андорра - Швейцарія 1:2
Голи: Вієйра, 67 - Фройлер, 7, Амдуні, 32
Білорусь - Ізраїль 1:2
Голи: Ебонг, 16 - Вайссман, 85 (пен.), Глух, 90+2
Косово - Румунія 0:0
- У п'ятницю, 16 червня, збірна України зіграла у Скоп'є проти Північної Македонієї в матчі кваліфікації Євро-2024. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе