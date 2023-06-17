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Головна Спорт Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 16 червня

Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 16 червня

17 червня, 2023 субота
08:00
Спорт Віктор Циганков, збірна України

У п'ятницю, 16 червня, були зіграні 12 матчів 3-го туру кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Кваліфікація. 3-й тур

16 червня

Група B

Греція - Ірландія 2:1

Голи: Бакасетас, 15 (пен.), Масурас, 49 - Коллінз, 27

Гібралтар - Франція 0:3

Голи: Жиру, 3, Мбаппе, 45+3 (пен.), Муелі, 78 (авт.)

Група С

Мальта - Англія 0:4

Голи: Апап, 8 (авт.), Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Вілсон, 83

Північна Македонія - Україна 2:3

Голи: Барді, 31 (пен.), Ельмас, 39 - Забарний, 63, Конопля, 67, Циганков, 83

Група D

Уельс - Вірменія 2:4

Голи: Джеймс, 10, Вілсон, 72 - Селарраян, 19, 75, Ранос, 30, 66

Латвія - Туреччина 2:3

Голи: Емсіс, 51, Тоберс, 90+4 - Бардакчі, 22, Ундер, 61, Кахведжі, 90+5

Група H

Фінляндія - Словенія 2:0

Голи: Пох'янпало, 13, Антман, 64

Данія - Північна Ірландія 1:0

Гол: Вінд, 47

Сан-Марино - Казахстан 0:3

Голи: Вороговський, 37, Тагиберген, 64 (пен.), Зайнутдінов, 90+5

Група I 

Андорра - Швейцарія 1:2

Голи: Вієйра, 67 - Фройлер, 7, Амдуні, 32

Білорусь - Ізраїль 1:2

Голи: Ебонг, 16 - Вайссман, 85 (пен.), Глух, 90+2

Косово - Румунія 0:0

футбол
Збірна України
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