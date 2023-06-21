Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 20 червня
У вівторок, 20 червня, були зіграні завершальні матчі 4-го туру відбіркового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 4-й тур
20 червня
Шотландія - Грузія 2:0
Голи: Макгрегор, 9, Мактоміней, 47
Фарерські острови - Албанія 1:3
Голи: Фере, 45+1 - Байрамі, 20, Асллані, 51, Мучі, 90+1
Угорщина - Литва 2:0
Голи: Варга, 32, Шаллай, 83
Норвегія - Кіпр 3:1
Голи: Солбаккен, 12, Холанд, 56 (пен.), 60 - Кастанос, 90+3
Молдова - Польща 3:2
Голи: Ніколаєску, 48, 79, Бабогло, 85 - Мілік, 12, Левандовські, 34
Ліхтенштейн - Словаччина 0:1
Гол: Вавро, 45+1
Ісландія - Португалія 0:1
Гол: Роналду, 89
Естонія - Бельгія 0:3
Голи: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90
Боснія і Герцеговина - Люксембург 0:2
Голи: Санчес, 4, Сінані, 74
Болгарія - Сербія 1:1
Голи: Десподов, 47 - Лазович, 90+6
Австрія - Швеція 2:0
Голи: Баумгартнер, 81, 89
- 19 червня у Трнаві збірна Україні у відбірковому матчі Євро-2024 переграла команду Мальти.
- 20 червня у 4-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Молдови несподівано перемогла Польщу.
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