Лабораторія ВООЗ зафіксувала ще один випадок поліомієліту в Україні

Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.



“Спалах, який було оголошено на рівні країни в 2021 році, не вщухає і продовжується. Сьогодні ми отримали від європейської лабораторії в Гельсінкі лабораторне підтвердження ще одного випадку поліовірусу у дитини також із Закарпатської області, яка тимчасово перебувала в Львівській області. Епідеміологічне розслідування буде продовжуватися, МОЗ, кожна область зараз застосовують максимальні заходи, щоб подолати цей спалах поліомієліту”, - зазначив Кузін.



За його словами, причина спалаху - низький рівень охоплення вакцинацією від поліомієліту дітей до 6 років.



“На 1 листопада 73,3% дітей отримали щеплення проти поліомієліту в той час, як за рекомендаціями ВООЗ такий показник має сягати принаймні 95%”, - сказав заступник очільника МОЗ.



Як повідомив Кузін, восени 2021 року у 20 дітей з Рівненської та Закарпатської областей виявили поліовірус. Тоді 17-місячна дитина отримала параліч кінцівки і після лабораторних досліджень цей випадок підтверджений як поліомієліт.



Згідно з Національним календарем вакцинації, діти мають отримати 6 щеплень проти поліомієліту до 14 років - в 2, 4, 6 та 18 місяців, а також в 6 років та в 14 років, перші два щеплення проводяться інактивованою поліомієлітною вакциною, інші чотири - оральною поліомієлітною вакциною.

Нагадаємо, 2 листопада 2021 у Закарпатській області у п'ятьох дітей, які не мали планових щеплень від поліовірусу, виявили поліомієліт.