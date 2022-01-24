Лабораторія ВООЗ зафіксувала ще один випадок поліомієліту в Україні
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що Україна отримала підтвердження від Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у Гельсінкі про випадок поліомієліту у дитини з Закарпаття
Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.
“Спалах, який було оголошено на рівні країни в 2021 році, не вщухає і продовжується. Сьогодні ми отримали від європейської лабораторії в Гельсінкі лабораторне підтвердження ще одного випадку поліовірусу у дитини також із Закарпатської області, яка тимчасово перебувала в Львівській області. Епідеміологічне розслідування буде продовжуватися, МОЗ, кожна область зараз застосовують максимальні заходи, щоб подолати цей спалах поліомієліту”, - зазначив Кузін.
За його словами, причина спалаху - низький рівень охоплення вакцинацією від поліомієліту дітей до 6 років.
“На 1 листопада 73,3% дітей отримали щеплення проти поліомієліту в той час, як за рекомендаціями ВООЗ такий показник має сягати принаймні 95%”, - сказав заступник очільника МОЗ.
Як повідомив Кузін, восени 2021 року у 20 дітей з Рівненської та Закарпатської областей виявили поліовірус. Тоді 17-місячна дитина отримала параліч кінцівки і після лабораторних досліджень цей випадок підтверджений як поліомієліт.
Згідно з Національним календарем вакцинації, діти мають отримати 6 щеплень проти поліомієліту до 14 років - в 2, 4, 6 та 18 місяців, а також в 6 років та в 14 років, перші два щеплення проводяться інактивованою поліомієлітною вакциною, інші чотири - оральною поліомієлітною вакциною.
- Нагадаємо, 2 листопада 2021 у Закарпатській області у п'ятьох дітей, які не мали планових щеплень від поліовірусу, виявили поліомієліт.
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