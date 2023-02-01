Чи всім можна робити ламінування брів?

Не варто поспішати робити цю процедуру вагітним жінкам та матусям, які годують дитину груддю.

Не можна робити ламінування брів раніше, ніж через шість тижнів з моменту попередньої процедури.

Людям зі схильністю алергічних реакцій шкіри теж не варто робити цю процедуру.

Заборонено проводити ламінування брів людям з наявністю на шкірі запалень або ранок в зоні повік чи брів.

Як проходить процес ламінування брів?

Спочатку майстер проводить процедуру очищення брів та шкіри під ними.

Потім розчісує волоски брів та "витягає" їх по довжині.

Далі проводиться нанесення на брови спеціального ліфтинг-крему.

Після цього використовується крем-нейтралізатор для закріплення форми брів.

І на завершення — бровам надають ідеальну форму за допомогою воску чи щипчиків.

При індивідуальному бажанні клієнтки додатково можна зробити тонування брів для поглиблення кольору.

фото: gettyimages

Єдина рекомендація після ламінування брів – їх не можна мочити протягом першої доби від завершення процедури.

Скільки тримається ефект ламінування брів?

Це питання суто індивідуальне, адже в одних людей ефект тримається тільки три тижні, а в інших – до двох місяців. Все залежить від жорсткості волосків. Чим м’якіші волосинки – тим довший ефект.

Чи можна зробити ламінування брів у домашніх умовах?

Беремо 1/2 ч. л. желатину та 3 ч. л. води. Ретельно змішуємо цю суміш і залишаємо її на 15 хв. для набубнявіння желатину. Далі нагріваємо нашу суміш на водяній бані, щоб желатин повністю розчинився. Коли маска охолоне, потрібно нанести її на брови за допомогою ватної палички. Навколо брів змащуємо шкіру жирним кремом. Після всіх цих приготувань надаємо нарешті бровам бажану форму за допомогою маски. Тримаємо маску до години часу. В ідеалі – 50 хв. А далі - легкими рухами пальців змиваємо маску теплою водою у напрямку росту волосків.

Результат не буде настільки ідеальним, як з салону краси. Та все ж, брівки стануть більш досконалими.

фото: gettyimages

Чи варто робити ламінування брів?

Варто! Особливо, якщо волоски брів неслухняні чи існують невеликі залисини по лінії брів. І на завершення варто додати, що процедура ламінування – елегантний спосіб надати бровам доглянутий вигляд.