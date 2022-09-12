Ілюстрацію розмістили на сторінці телеграм-каналу Укрпошти.

"Здобутки ЗСУ на Півдні та Сході роблять сюжет ілюстрації до нового конверта "Ласкаво просимо до пекла!" все реалістичнішим і реалістичнішим!", – зазначають в Укрпошти.

Раніше за малюнок вже голосували, як ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Вона посіла друге місце, поступившись ілюстрації з трактором.

"Хоч перемогу вона не здобула, проте ми вирішили втілити її в іншому філателістичному витворі — конверті", – йдеться в повідомленні. Дату випуску обіцяють повідомити згодом