"Ласкаво просимо до пекла!": Укрпошта анонсувала новий конверт, присвячений здобуткам ЗСУ
Укрпошта анонсувала нову ілюстрацію конверта присвячену здобуткам ЗСУ на Півдні та Сході
Ілюстрацію розмістили на сторінці телеграм-каналу Укрпошти.
"Здобутки ЗСУ на Півдні та Сході роблять сюжет ілюстрації до нового конверта "Ласкаво просимо до пекла!" все реалістичнішим і реалістичнішим!", – зазначають в Укрпошти.
Раніше за малюнок вже голосували, як ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Вона посіла друге місце, поступившись ілюстрації з трактором.
"Хоч перемогу вона не здобула, проте ми вирішили втілити її в іншому філателістичному витворі — конверті", – йдеться в повідомленні. Дату випуску обіцяють повідомити згодом
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