Про це повідомляє суспільний мовник Латвії.

Зазначається, що ризька міська рада вирішила передати ще 10 автобусів марки Mercedes-Benz від місцевої державної компанії Rīgas Satiksme, щоб допомогти відновити парк громадського транспорту Києва.

Крім того, щоб автобуси не залишалися порожніми, людей закликають наповнювати їх пожертвами для киян. З 28 по 30 грудня мешканців Риги запрошують взяти участь у благодійній акції "Рига-Київ", у рамках якої люди зможуть принести харчові продукти, побутові засоби, а також кормом для домашніх тварин.

Відомо, що автобуси з пожертвами поїдуть до Києва в середині січня.

Минулого разу влада столиці Латвії передавала Києву 11 пасажирських автобусів і гуманітарну допомогу 30 квітня. Вони вийшли на маршрути з 1 жовтня.

27 грудня пресслужба Мінінтеграції зазначила, що з початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більш ніж 3 млрд доларів США. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 мільйонів українців.

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