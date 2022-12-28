Латвія передасть Україні 10 автобусів, їх планують завантажити гуманітарною допомогою
Рига передасть ще 10 автобусів для Києва. Крім того, латвійці наповнять їх гуманітарною допомогою, аби транспорт не їхав порожнім
Про це повідомляє суспільний мовник Латвії.
Зазначається, що ризька міська рада вирішила передати ще 10 автобусів марки Mercedes-Benz від місцевої державної компанії Rīgas Satiksme, щоб допомогти відновити парк громадського транспорту Києва.
Крім того, щоб автобуси не залишалися порожніми, людей закликають наповнювати їх пожертвами для киян. З 28 по 30 грудня мешканців Риги запрошують взяти участь у благодійній акції "Рига-Київ", у рамках якої люди зможуть принести харчові продукти, побутові засоби, а також кормом для домашніх тварин.
Відомо, що автобуси з пожертвами поїдуть до Києва в середині січня.
Минулого разу влада столиці Латвії передавала Києву 11 пасажирських автобусів і гуманітарну допомогу 30 квітня. Вони вийшли на маршрути з 1 жовтня.
- 27 грудня пресслужба Мінінтеграції зазначила, що з початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більш ніж 3 млрд доларів США. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 мільйонів українців.
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