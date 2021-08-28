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Латвія: прикордонники Лукашенко озброїлися кулеметами й кажуть як "прибиратимуть" латиських військових

28 серпня, 2021 субота
13:10
Світ

Підвладні самопроголошеному правителю Білорусі Олександру Лукашенку прикордонні частини готуються до серйозних провокацій на кордоні з Латвією, що одночасно є частиною східного кордону ЄС. Або ж використовують цю демонстративну підготовку як психологічний тиск

На це звертає увагу латиський державний мілітарний портал Sargs.lv, передає Еспресо.TV.

За словами представників Нацгвардії Латвії, з латиського боку кордону чутно, як білоруські військові за 20-30 метрів від них, не ховаючись, обговорюють розподіл "живих мішеней" у вигляді латиських "колег" й кажуть про те, як "прибиратимуть" дані цілі.

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Зокрема, білоруси розподіляють між собою ділянки стрільби, ведуть мову про те, хто за що відповідає, та обговорюють шляхи відходу після імовірного ведення вогню.

Таке маркування цілей відбувається в кожну зміну білоруських прикордонних частин.

Латиська сторона ставиться до подібного з усією серйозністю й доводить дані факти до відома ЄС та світового співтовариства.

Sargs.lv також звертає увагу на істотне переозброєння білорусів. У них з'явилися снайперські гвинтівки та кулетемети Драгунова.

Окрім того, караули прикордонників Республіки Білорусь посилено особами у формі без розпізнавальних знаків.

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Це також підтвердив голова Прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс.

Навряд чи озброєння планується застосовувати проти біженців, вважає своєю чергою керівник Центру стратегічної комунікації НАТО в Латвії Яніс Сартс.

"Лукашенко - зневірена людина. Ці кроки показують людину, якій нічого втрачати на міжнародному рівні, і він шукає способи зберегти владу. Я думаю, його мета - знайти якісь важелі впливу на ЄС, щоб знайти тему, якою можна торгуватися в обмін на пом'якшення санкцій і легітимізації своєї влади ", - наголосив він.


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