Латвія: прикордонники Лукашенко озброїлися кулеметами й кажуть як "прибиратимуть" латиських військових

На це звертає увагу латиський державний мілітарний портал Sargs.lv, передає Еспресо.TV.



За словами представників Нацгвардії Латвії, з латиського боку кордону чутно, як білоруські військові за 20-30 метрів від них, не ховаючись, обговорюють розподіл "живих мішеней" у вигляді латиських "колег" й кажуть про те, як "прибиратимуть" дані цілі.



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Зокрема, білоруси розподіляють між собою ділянки стрільби, ведуть мову про те, хто за що відповідає, та обговорюють шляхи відходу після імовірного ведення вогню.



Таке маркування цілей відбувається в кожну зміну білоруських прикордонних частин.



Латиська сторона ставиться до подібного з усією серйозністю й доводить дані факти до відома ЄС та світового співтовариства.



Sargs.lv також звертає увагу на істотне переозброєння білорусів. У них з'явилися снайперські гвинтівки та кулетемети Драгунова.



Окрім того, караули прикордонників Республіки Білорусь посилено особами у формі без розпізнавальних знаків.



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Це також підтвердив голова Прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс.



Навряд чи озброєння планується застосовувати проти біженців, вважає своєю чергою керівник Центру стратегічної комунікації НАТО в Латвії Яніс Сартс.



"Лукашенко - зневірена людина. Ці кроки показують людину, якій нічого втрачати на міжнародному рівні, і він шукає способи зберегти владу. Я думаю, його мета - знайти якісь важелі впливу на ЄС, щоб знайти тему, якою можна торгуватися в обмін на пом'якшення санкцій і легітимізації своєї влади ", - наголосив він.





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