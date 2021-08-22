В МЗС не виключають, що Лукашенко може напасти на Україну
Україна має бути готовою до "різних сценаріїв" дій з боку режима Олександра Лукашенка в сусідній Білорусі
Проце міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в розмові з Радіо Свобода, передає Еспресо.TV.
"Очевидно, що Олександр Лукашенко хоче демонструвати свою владу і мститися тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, у тому числі пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС. Тому ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. І це питання є абсолютно пріоритетним для уряду, для президента", - зазначив міністр.
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Зокрема, зараз Україна, за його словами, "активно допомагає литовцям відгороджуватися колючим дротом від Білорусі".
"Наразі якихось очевидних прямих загроз немає, але в будь-який момент все може змінитися, тому що Олександр Лукашенко може в будь-який момент ухвалити будь-яке рішення. І до ось цих різних сценаріїв ми повинні бути готові", - пояснив Дмитро Кулеба.
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"Ситуація в Білорусі буде такою "гойдалкою", - наголосив очільник українського МЗС.
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