Керівництво білоруської інформагенції БелаПАН тримають за ґратами
Головна редакторка "Білоруського приватного агенства новин" (БелаПАН) Ірина Лєвшина, бухгалтерка Катерина Боєва та ексдиректор Дмитро Новожилов залишаються затриманими
Сьогодні, 22 серпня 2021 року, минуло вже 72 години від узяття їх під варту. Проте названих осіб так і не випустили на волю, інформує Еспресо.TV.
До Лєвшиної допустили адвоката. За його словами, очільниця БелаПАН тримається бадьоро, розповідає Nexta.
Ірина Лєвшина
З Боєвою та Новожиловим адвокати ще не зустрілися. Ймовірно, їм вже пред'явлено звинувачення.
Перед цим у БелаПАН вилучили сервер.
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Діяльність компанії в Мінську паралізовано.
Зараз роботу продовжує тільки та частина редакції, яка знаходиться за кордоном.
БелаПАН роками була найбільшою недержавною агенцією інформації у Білорусі.
До розгрому редакції її співробітники вели два портали - belapan.by (доступ заблоковано) та naviny.by (продовжує діяти).
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