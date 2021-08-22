Керівництво білоруської інформагенції БелаПАН тримають за ґратами

Сьогодні, 22 серпня 2021 року, минуло вже 72 години від узяття їх під варту. Проте названих осіб так і не випустили на волю, інформує Еспресо.TV.



До Лєвшиної допустили адвоката. За його словами, очільниця БелаПАН тримається бадьоро, розповідає Nexta.





Ірина Лєвшина

З Боєвою та Новожиловим адвокати ще не зустрілися. Ймовірно, їм вже пред'явлено звинувачення.



Перед цим у БелаПАН вилучили сервер.



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Діяльність компанії в Мінську паралізовано.



Зараз роботу продовжує тільки та частина редакції, яка знаходиться за кордоном.







БелаПАН роками була найбільшою недержавною агенцією інформації у Білорусі.



До розгрому редакції її співробітники вели два портали - belapan.by (доступ заблоковано) та naviny.by (продовжує діяти).





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