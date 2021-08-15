Найвідоміший білоруський філософ перебуває у СІЗО
Білоруський філософ та методолог зі світовим ім'ям, провідний ідеолог майбутніх реформ у цій країні, творець недержавного "Летючого університету" Володимир Мацкевич став об'єктом переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка
У ніч з 14 на 15 серпня 2021 року мінська газета Наша ніва повідомила, що його не відпустили з-під варти, а натомість перевели до слідчого ізолятора №1 на вулиці Володарського, 2, передає Еспресо.TV.
"14 серпня закінчилося 10 днів з часу його затримання. Володимир проходить підозрюваним за ст. 342 КК (організація або участь у діях, що грубо порушують громадський порядок)", - пояснює видання.
Його дружина, Світлана Мацкевич, встигла виїхати з Білорусі до Варшави.
В інтерв'ю колишній мінській, а тепер вже теж вимушено еміграційній радіостанції Euroradio, Світлана наголосила, що Володимир принципово відмовився лишати країну й фактично "сам себе посадив до в'язниці", сподіваючись в такий спосіб ще більше привернути увагу білорусів до своїх ідей.
Мацкевич десятками років послідовно пояснював якою має бути білоруська держава і політика. Його внесок у розвиток громадянської освіти (й освіти загалом) та громадського суспільства Білорусі вважається визначальним.
При цьому він достатньою жорстко критикував і владу, і опозицію.
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