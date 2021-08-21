"Брудна гра Лукашенка та Кремля". Нелегали з Азії тепер рвуться до Польщі

Про це політик заявив сьогодні, 21 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Якщо раніше було відомо про те, як білоруські силовики женуть біженців до Литві та Латвії, в такий спосіб штучно створюючи там міграційну кризу, то тепер подібні ситуація складається на кордоні між Білоруссю та Польщею.



При цьому сам кордон там доволі умовний. Колючий дріт - та й то не усюди - почав з'являтися лише днями.



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"Проблема на кордоні - це брудна гра Лукашенка та Кремля. Пошкодження огорожі також є результатом діяльності служб Білорусі, що видно на світлинах", - зазначив Блащак, навівши відповідні фото.



















За даними польського телеканалу TVP, з кожного такого біженця за сприяння в перетині зовнішнього кордону Європейського Союзу чинна білоруська влада бере $10 тис.





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