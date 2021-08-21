"Брудна гра Лукашенка та Кремля". Нелегали з Азії тепер рвуться до Польщі
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звинуватив спецслужби режиму Олександра Лукашенка в умисному пошкоджені встановлюваних польською армією та прикордонниками багатокілометрових загороджень з колючого дроту на польсько-білоруському кордоні
Про це політик заявив сьогодні, 21 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Якщо раніше було відомо про те, як білоруські силовики женуть біженців до Литві та Латвії, в такий спосіб штучно створюючи там міграційну кризу, то тепер подібні ситуація складається на кордоні між Білоруссю та Польщею.
При цьому сам кордон там доволі умовний. Колючий дріт - та й то не усюди - почав з'являтися лише днями.
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"Проблема на кордоні - це брудна гра Лукашенка та Кремля. Пошкодження огорожі також є результатом діяльності служб Білорусі, що видно на світлинах", - зазначив Блащак, навівши відповідні фото.
За даними польського телеканалу TVP, з кожного такого біженця за сприяння в перетині зовнішнього кордону Європейського Союзу чинна білоруська влада бере $10 тис.
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