Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю, - ЗМІ
У межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі
Про це повідомив портал Delfi.
Зазначається, що ДАТ "Latvijas valsts meži" вирубало дерева на ділянці протяжністю близько 82 км із передбачених у рамках першої черги 85,8 км. Загалом наразі будівельні роботи ведуться на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.
Відомо, що до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі у межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні. Будівництво огорожі має прискоритись в п'ять разів - до 1 км на день.
Загалом Латвія планує збудувати огорожу на кордоні з Білоруссю протяжністю 173 км. Першу ділянку буде завершено до весни цього року, а другу - до весни 2024 року. Будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійної огорожі коштує 53,57 млн євро.
Зведення наступних шести ділянок інфраструктури в рамках другої черги також отримала "Citrus Solutions", а одну ділянку побудує ТОВ "VIA". Витрати на реалізацію другої черги складуть 38,7 млн євро.
- 22 жовтня для захисту від проникнення нелегальних мігрантів Латвія збирається збудувати паркан на кордоні з Білоруссю. Разом з тим країна оголосила про те, що відгородиться від Росії сенсорним парканом.
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