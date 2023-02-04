Про це повідомив портал Delfi.

Зазначається, що ДАТ "Latvijas valsts meži" вирубало дерева на ділянці протяжністю близько 82 км із передбачених у рамках першої черги 85,8 км. Загалом наразі будівельні роботи ведуться на 75 з 82 км кордону, очищеного від дерев.

Відомо, що до кінця січня цього року збудовано 36,1 км постійної огорожі у межах першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні. Будівництво огорожі має прискоритись в п'ять разів - до 1 км на день.

Загалом Латвія планує збудувати огорожу на кордоні з Білоруссю протяжністю 173 км. Першу ділянку буде завершено до весни цього року, а другу - до весни 2024 року. Будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійної огорожі коштує 53,57 млн євро.

Зведення наступних шести ділянок інфраструктури в рамках другої черги також отримала "Citrus Solutions", а одну ділянку побудує ТОВ "VIA". Витрати на реалізацію другої черги складуть 38,7 млн євро.