Про це інформує президент України Володимир Зеленський на сторінці у фейсбук.

"Ще о 18-й вечора 23 лютого в Україну прибули "стінгери" з Латвії. Зброя, яку ми отримали від вас, уже з перших годин повномасштабної агресії Росії почала рятувати життя наших людей.

Поки багато інших вагалися, шукали відмовки, ви були серед тих, хто діяв. І продовжуєте зараз допомагати нам по максимуму. І в оборонній сфері, і підтримкою санкцій, і гуманітарною підтримкою, і надзвичайно теплим ставленням до наших громадян, які знайшли тимчасовий притулок у Латвії. Україна завжди памʼятатиме вашу допомогу. Я вдячний вам за це, вдячний за цю допомогу", – висловився президент України.

У Росії запевняють, що захопленням України вони не обмежаться, хочуть "йти" в Європу.

"Їм потрібні й держави Балтії, Польща та інші країни Європи. Саме тому ми повинні відновити повну повагу до базових цінностей на нашому континенті. Ми повинні абсолютно чітко й на всіх рівнях боротися за принцип: кожен народ має значення. Інтереси жодного з народів не можна проігнорувати, зрадити чи обміняти на щось у відносинах із тим, хто хоче поставити цей народ у залежність від себе.

Бо якщо Росія піде війною, скажімо, на будь-яку державу, не дай Боже, Латвію, усім членам НАТО доведеться вирішувати, чи захищати Латвію. Якщо Росія спровокує якусь надзвичайну кризу на кордонах або всередині якоїсь країни Європейського Союзу, всім членам ЄС доведеться вирішувати, чи допомагати", – йдеться у звернені.

Зеленський додав, що не всі країни відгукнулися після повномасштабного нападу Росії.

"Є ті, хто просто шукає вигоди та здатен думати лише про прибутки, про відсотки й виписки з рахунків. Є й ті, хто марно сподівається, що зможе втихомирити Росію, якщо відмовчиться й не буде боротися з агресією по-справжньому. Є люди – і їх багато серед сильних світу цього – які вважають, що не всі народи мають значення. Які вважають, що про якийсь народ можна просто забути, щоб спробувати зберегти спокій.

Коли Україні говорять, що нібито не варто давати нам усю зброю, необхідну для перемоги, мається на увазі насправді саме це – що нібито наш народ має менше значення, ніж інші народи, яким таку зброю вже надали або які можуть нею розпоряджатися. Коли нам кажуть, що ми маємо віддати частину нашої землі, бо це нібито "необхідний компроміс", то це означає, що наш народ вважають менш гідним того, щоб урахувати його інтереси", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що нашій країні зараз, як ніколи, необхідна підтримка Європи та її країн-членів, не лише у наданні зброї, а й у запроваджені санкцій проти Росії.

"Нам потрібні сила та єдність Європи, щоб Росія заплатила за цю війну – заплатила повну ціну, зокрема через санкції та конфіскацію її активів. Відчувши ці втрати, вона повинна навчитися, що війна створює найбільші проблеми передусім агресору. Потрібно не тільки нарешті погодити шостий санкційний пакет проти Російської Федерації, включно з ембарго на нафту, нафтові суміші й нафтопродукти, а й готувати вже сьомий санкційний пакет з іще потужнішими пунктами обмежень для Росії за терор проти України. Як і Латвія, уся Європа має обмежити російську енергетичну зброю. Повністю.

І, звичайно, нам потрібен повний потенціал Європи, щоб притягнути до справедливої відповідальності в компетентному суді всіх, хто організував і здійснює геноцид проти народу України", – додав Зеленський.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb