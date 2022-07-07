Латвійський банк відкриває рахунки українським біженцям через мобільний додаток

Про це пише Lsm.lv.

6 липня банк заявив, що вони отримали 4200 заявок на відкриття рахунків від біженців з України в країнах Балтії.

"Щоб спростити процес подання заявки для українців і запропонувати їм більш сучасний цифровий досвід, тепер вони зможуть відкривати рахунок дистанційно через мобільний додаток Citadele", – повідомили в банку.

Громадяни України, які перебувають у Латвії чи Естонії, зможуть відкрити рахунок безкоштовно. Раніше для цього потрібно було записатися на прийом у відділення банку, мати при собі проїзний документ чи посвідчення особи, видані в Україні, або посвідку на тимчасове проживання, видану в Латвії. Тепер українці можуть подати заявку на відкриття банківського рахунку через додаток 24 години на добу. Це можна зробити будь-де за допомогою телефону та інтернету.

Видання повідомляє, що відкрити банківський рахунок можна в три етапи: завантажити мобільний додаток Citadele; зробити селфі; сфотографувати український проїзний документ або посвідчення особи та завантажити особисті дані, включно з латвійським чи естонським номером телефону та персональним кодом. Процес оформлення займає 5-7 хвилин. Якщо завантажена інформація правильна, банк зв’яжеться з клієнтом.

"Зважаючи на те, що українці стали частиною нашого суспільства та бачимо велику кількість біженців від війни в країнах Балтії, ми миттєво почали працювати над розширенням функцій нашого додатку. Зважаючи на те, що банківський рахунок є основною потребою в наш час, можливість відкрити його дистанційно допоможе зробити цей процес простішим і сучаснішим для будь-кого", - сказав Владислав Мироновс, директор зі стратегії та розвитку бізнесу банку.

24 червня у Латвії на базі ризької української школи відкрили перший літній табір – спільний для українських і латвійських школярів.

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