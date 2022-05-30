Лавров назвав пріоритетну мету РФ у війні з Україною
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пріоритетною метою у війні проти України є захоплення всієї території Луганської та Донецької областей
Про це Лавров заявив у інтерв'ю французькому телеканалу TF1.
"Звільнення" Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією як незалежні держави, є безумовним пріоритетом. Щодо інших територій України, де здійснюється "військова операція", вирішувати своє майбутнє мають мешканці цих районів", - сказав Лавров.
З його слів випливає, що росіяни планують влаштувати на окупованих територіях псевдореферендуми.
"По решті територій, де живуть люди, які не хочуть розривати зв'язку з Росією, вирішуватиме населення цих областей. Не думаю, що вони будуть щасливі повернутися у владу "неонацистського" режиму, який доказав свою повну русофобську сутність. Вирішувати повинні самі люди", - зазначив Лавров.
- 29 травня призначений російськими окупантами заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов розповів, що "референдум" про приєднання до РФ відбудеться у 2023 році.
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