Лавров назвав пріоритетну мету РФ у війні з Україною

Про це Лавров заявив у інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Звільнення" Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією як незалежні держави, є безумовним пріоритетом. Щодо інших територій України, де здійснюється "військова операція", вирішувати своє майбутнє мають мешканці цих районів", - сказав Лавров.

З його слів випливає, що росіяни планують влаштувати на окупованих територіях псевдореферендуми.

"По решті територій, де живуть люди, які не хочуть розривати зв'язку з Росією, вирішуватиме населення цих областей. Не думаю, що вони будуть щасливі повернутися у владу "неонацистського" режиму, який доказав свою повну русофобську сутність. Вирішувати повинні самі люди", - зазначив Лавров.

29 травня призначений російськими окупантами заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов розповів, що "референдум" про приєднання до РФ відбудеться у 2023 році.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb